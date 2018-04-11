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抖音：直播和评论功能暂停使用 升级完毕后再次开通

抖音：直播和评论功能暂停使用 升级完毕后再次开通
2018年04月11日 13:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月11日中午消息，今日抖音方面表示，即日起，为更好地向用户提供服务，抖音将对系统进行全面升级，期间直播功能与评论功能暂时停止使用，升级完毕后会再次开通。

　　此次抖音系统升级将进一步提高内容审核标准，优化审核流程，加强对平台内容的管理，包括评论与直播。升级过程中抖音将秉持积极、向上、健康的产品导向，持续建设正能量的视频内容池。

　　另外，抖音“美好生活”计划也将在本次系统升级中加速推进。今年3月，抖音产品负责人王晓蔚在品牌升级发布会上提出“美好生活”计划，旨在半年内发起50场正能量活动，鼓励用户发布美好生活相关主题的抖音短视频作品。

　　不久前，抖音推出《奋斗吧！我的青春》挑战，号召用户通过短视频展现出自己的青春奋斗故事。三天内，超过10万名用户参与了挑战，不少用户通过晒照片、录视频的方式，分享了自己，甚至父辈的奋斗历程。

　　产品升级后，类似的正能量内容将得到产品更多的推荐及展现。

　　同时，抖音还将在此次系统升级中对部分功能进行优化。本周，由抖音“社会责任小组”推出的反沉迷系统正式上线第一期。在用户使用抖音时间过长时，系统将自动提醒用户注意休息。同时，抖音上线“时间锁”的功能，帮助单日使用抖音时间过长的用户进行自我管理。如果用户单日累计时间达到设定时长，系统将自动锁定，用户需要输入密码才能继续操作。

　　抖音相关负责人表示，抖音将以此次产品升级为契机，再次加强审核能力以及全员企业社会责任教育，努力为社会打造价值观正确、正能量充沛的短视频平台，记录美好生活和伟大的新时代。（宵寒）

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