滴滴美团饿了么无锡打起外卖战遭约谈 业内:暗度陈仓

滴滴美团饿了么无锡打起“外卖战”

滴滴：上线才一天，我们市场份额第一；美团：你又不是演员，我们才是第一

扬子晚报全媒体记者 季娜娜 徐媛园

4月9日，经过8天的试运行后，滴滴外卖宣布在无锡正式上线，记者从滴滴外卖官方获取信息，仅9日当日订单达33.4万单。据悉，无锡是滴滴外卖目 前在全国仅有的一个上线城市，至此，无锡外卖市场形成滴滴和美团、饿了么三足鼎立之势，各家为争取更多消费者，赠送各种现金补贴。

对战火爆

滴滴美团都称“我才是老大”

4月1日，滴滴外卖在无锡小范围测试，4月9日正式上线。上线一日后，滴滴外卖发布了首份“成绩单”，称市场份额第一。滴滴出行创始人兼CEO程维率先转发，引发记者昨日朋友圈一轮“疯狂刷屏”。

美团外卖不甘示弱，立即发布一张海报，上面写着“你又不是个演员，别设计第一的情节，没意见，我只想看看你怎么圆。”也称自己在无锡市场稳居第一。两家团队针尖对麦芒，火药味十足。

有商家投诉：平台强制“二选一”

从4月1日开始，就有不少无锡商家通过扬子晚报微信“top评测”公众号或微博等渠道，向记者投诉两家平台在无锡强迫商家“二选一”。有一户做麻辣 的商家因为加入滴滴外卖，被饿了么强行关停，不得不挨个给老客户发微信，建议老客从滴滴外卖下单。不少商家通过微信等渠道发布关停信息，记者就看到一家店 家发布：“小店因最近上线了滴滴外卖，被其他平台把店铺下架了……”不过记者了解到，也有不少知名的、接单量多的商家，即便在多个平台营业，也没有被下 架。

南京的外卖大战可能也不远了

“点外卖像不要钱一样！什么时候来南京干一架啊！”“这得多幸运才能经历这场外卖大战？希望折扣来得更猛烈一些”、“隔壁苏州表示最近点餐都有点慢 了，今天一问外卖小哥，说好多同事都去无锡送外卖了！”“知道为什么在无锡测试吗？因为无锡人点外卖最多！好了，现在全国都知道无锡人是吃货聚集地”…… 外卖大战引来网友热议，记者了解到，滴滴外卖宣布将进入全国9大城市，包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。首选无锡，更多是数据 上的选择，而何时进入南京并没有确切时间表。

但业内人士表示，南京市民吃到“免费午餐”的时间也不远。不过业内人士预计，二线城市承压较小，如果滴滴外卖拓展到一线城市，那么难度将变大，所以短期内滴滴上线一线城市的时间会相对较长。

本报无锡探访

市民：如今不点外卖就落伍了

9日中午，在荣巷附近工作的向小姐正准备去食堂吃饭，被同事提醒今天吃饭几乎不要钱，赶紧点外卖。起初疑惑的向小姐听了同事的解释后立即用手机定了 餐。她说，看了几家外卖平台后发现，优惠幅度不是一般的大，诸如首单立减20、20元减15元、免配送费……看到如此多的优惠，她怦然心动，迅速和同事在 一家沙拉店点了外卖。她说，平时都舍不得吃，感觉一份蔬菜沙拉都要三四十元，但是今天占了好大的便宜。今天这一单按照平时的费用需要73.4元，但是通过 在线支付优惠、惊喜大礼包等，自己只支付了29.4元。她和同事们开玩笑，这两天谁不点外卖，谁都跟不上社会潮流了。

商家：订单爆仓不能再接了

早上6时，河埒口一家饭团店开门营业，近9时，已经接了130多个滴滴订单。“是平时的好几倍，爆单了。”店老板告诉记者，五六个滴滴骑手同时来等 单，因为来不及做，还有30多个订单只能取消了。老板的心情有喜有忧：“一方面平台做优惠给我们带来不少生意，但也怕爆单后服务上难免有疏漏，担心会有客 户流失。”

问题：平台“爆单”导致送餐“超级慢”

“一早下单的早餐延迟了半个多小时，我人都已经去上班了，骑手才送到家门口。”市民小刘称，他是7时06分通过滴滴外卖在一家粥店下单，下单前看到 商户的配送时间是43分钟，结果下单后订单显示的到达时间直接推迟到了8时15分。“等到快8时的时候，看到订单上的到达时间又往后延了。”由于订单上无 法直接取消，小刘只能拨打客服电话咨询。“优惠力度是很大，但送货的速度比较慢。”

不过这种“意外”多家平台都有出现。有网友在微博爆料，饿了么也有“没有骑手接单，害我和同事等了两个多小时”等状况出现。

外卖小哥：全职送外卖可以月入过万

在这场外卖大战中，除了各家平台给予消费者实实在在的现金补贴外，滴滴更是给出了忠诚骑手月保底一万元的高薪，导致不少骑手都从其他平台转投滴滴， 这无疑是这场大战中滴滴的一个狠招。滴滴外卖骑手杨松柏告诉记者，他以前也是在其他外卖平台做骑手的，后来转投滴滴平台主要两方面原因，第一就是工资高， 第二就是有休息时间。当记者提出是否对滴滴承诺的月入万元有质疑时，他肯定地回答，外卖是做一单赚一单，在滴滴外卖之前试运行的一个星期时间，他已经收入 2400多元，按照一个月核算，月入过万差不了多少。

滴滴：首站选无锡因这是个“包容的城市”

高薪的诱惑，无疑会让其他外卖平台为自己骑手团队的稳定性担忧，也会对外卖市场价格产生影响。不过，滴滴表示，他们近期还将持续这一策略。

当记者追问，为何选择无锡成为全国第一个上线城市时，滴滴官方并没有给予详细的回答，只是用“无锡是一座包容的城市”来回答。

最新消息

限制第三方平台合作？

无锡工商局 约谈三方平台

记者在走访中发现，由于滴滴外卖的进入，一些餐饮店的其它外卖平台端口被关闭。对此，无锡市梁溪区市场监督管理局在4月10日发布消息，称“近日， 梁溪区市场监管局南禅寺分局执法人员在检查中发现，辖区内经营户反映有外卖送餐平台限制该平台上线用户与其他外卖送餐平台合作，涉嫌存在排他控制！执法人 员迅速收集材料，固定证据，会同执法大队开展执法调查。目前案件正在进一步调查中。”

针对这一现象，记者得到最新的消息是11日上午10点无锡市工商局将召开紧急行政约谈会，约谈滴滴、美团和饿了么三家外卖运营商。相关负责人将代表市工商局对近一阶段外卖大战表态。

业内人士

策略就是在对手 主要战场做文章

南京大学长江产经研究院研究员陈柳昨天在接受扬子晚报记者采访时说，无论是美团进军打车界，还是滴滴进军外卖界，都说明高频使用的生活类app，在 资本的支持下是很容易跨界的。那么最终会鹿死谁手呢？陈柳认为，两家本身还是以自己的主业为主，但是跨界转换的成本并不高，所以想深入对方分一杯羹。但 是，滴滴肯定还是以打车为主，美团主要还是以吃饭为主。

也有业内人士认为，滴滴做外卖并不是多数人认为的“围魏救赵”的策略，滴滴早期投资人王刚就曾建议过程维做外卖，他认为美团是继Uber之后，在本 土对滴滴有潜在威胁的对手。应该“在你未来的最大潜在对手的主业上或者主要战场上做文章。”所以滴滴外卖，最大的可能性是“暗度陈仓”而非“围魏救赵”。