FB下属Oculus联合创始人帕尔默·拉基成政治牺牲品？

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新浪科技讯 北京时间4月11日早间消息，在美国国会针对Facebook隐私丑闻所召开的听证会上，德克萨斯州参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）花了不少时间向马克·扎克伯格拷问Facebook公司的政治忠诚。

在克鲁兹参议员和扎克伯格的紧张交流过程中，前者提到了帕尔默·拉基（Palmer Luckey）被解雇一事，拉基是虚拟现实技术研发先行企业Oculus的创始人，素来饱受争议。

克鲁兹的提问涉及面很广，除了谈到Facebook在审核帖子和账户方面存在偏见，还提到该公司的人员配置政策。

具体内容如下：

克鲁兹：你知道从事内容审查的15，000-20，000人的政治取向吗？

扎克伯格：不知道，参议员，我们一般不会在员工加入公司时询问他们的政治倾向。

克鲁兹：那么，作为CEO，你是否曾经根据他们的政治立场或他们所支持的候选人而做出雇佣或解雇决定？

扎克伯格：没有。

克鲁兹：帕尔默·拉基为什么会被解雇？

扎克伯格：这是具体的人事问题，似乎不适合在这里讨论。

克鲁兹：你只是做一下具体的陈述，说明你没有根据政治观点而做出决定，这样说准确吗？

扎克伯格：我可以保证不是出于政治观点。

拉基于去年三月离开Facebook公司月，此前有报道称，他与一个名为Nimble America的亲特朗普组织有染。

拉基离职后长期脱离公众视线，直到外媒Daily Beast刊发了一篇报道称，他曾参与和资助一家名为Nimble America的亲特朗普组织。当时，硅谷极少有人公开表示支持特朗普，除了最引人注目的人物彼得·泰尔，他是Facebook早期投资者，也是投资公司Founders Fund的创始人，曾资助过Oculus公司。

虽然最初拉基拒绝承认为Nimble America提供资金，但后来由于许多软件开发商威胁将离开平台，最终迫使他在社交媒体公开道歉。他最后一次（当然是在Facebook网）发表的声明充满了忏悔和辩白，其中部分内容是：“由于我的行为影响了Oculus及其合作伙伴的外在形象，我深表遗憾。最近关于我的新闻报道不能准确地代表我的观点……我的行为是个人的，与公司无关。我为自己的行为对社区造成的影响而感到抱歉。”

据BuzzFeed记者莱恩·马克（Ryan Mac）4月10日在Twitter上爆料，参议员克鲁兹之所以在听证会上向扎克伯格发难，可能出于另外一个原因——参议员的小金库收受了拉基的现金捐赠。(斯眉)