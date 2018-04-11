新浪科技> 互联网> 扎克伯格出席国会听证会专题 > 正文

FB泄露影响31万澳洲人 但实际只有53人用了测试App

FB泄露影响31万澳洲人 但实际只有53人用了测试App
2018年04月11日 12:06 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关专题：扎克伯格出席听证会 应答FB数据泄漏事件

　　新浪科技讯 北京时间4月11日上午消息，Cambridge Analytica曾经利用个性测试App收集Facebook用户数据，不过只有53名澳大利亚人使用该App，而受影响的澳大利亚人有31万，也就是说绝大多数人并没有直接同意Cambridge Analytica收集自己的个人数据。

　　周一时，Facebook开始联系全球受影响的用户，数量高达8700万，当中有些人来自澳大利亚。Facebook告诉受影响的用户，说他们的个人数据被分享给Cambridge Analytica。大规模数据泄露的罪魁祸首是一个不知名的个性测试App，名叫“thisisyourdigitallife”，它收集参与者及其朋友的个人信息。

　　《卫报》澳大利亚版报道称，只有53名澳大利亚人使用该App，而受影响的澳大利亚人有311127人，也就是说当中绝大多数只是App用户的朋友，他们有的在澳大利亚，有的在国外，根本没有同意App收集自己的数据。这一数字让安全专家感到吃惊。

　　新西兰的情况也一样。在本次泄露事故中，有6.4万个新西兰帐户受到影响，但是下载个性测试App的新西兰人只有10位。

　　澳大利亚隐私基金会主席大卫·维勒（David Vaile）认为，即使有53人使用App，他们也有可能是在极为可疑的情况下允许App收集数据的。维勒认为，用户的许可不健全，开发者给出的条款和条件随时可以改变，一旦同意不能取消，而且这种同意是根据不公平条款制定的，App开发者先用大量迷惑难解的信息和法律概念淹没用户，然后再让用户签约。维勒还认为，个性测试App的用户可以代表其它人同意开发者收集数据，这样的许可根本没有任何意义。（德克）

我要反馈
相关专题： 扎克伯格出席国会听证会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有