FB泄露影响31万澳洲人 但实际只有53人用了测试App

相关专题：扎克伯格出席听证会 应答FB数据泄漏事件

新浪科技讯 北京时间4月11日上午消息，Cambridge Analytica曾经利用个性测试App收集Facebook用户数据，不过只有53名澳大利亚人使用该App，而受影响的澳大利亚人有31万，也就是说绝大多数人并没有直接同意Cambridge Analytica收集自己的个人数据。

周一时，Facebook开始联系全球受影响的用户，数量高达8700万，当中有些人来自澳大利亚。Facebook告诉受影响的用户，说他们的个人数据被分享给Cambridge Analytica。大规模数据泄露的罪魁祸首是一个不知名的个性测试App，名叫“thisisyourdigitallife”，它收集参与者及其朋友的个人信息。

《卫报》澳大利亚版报道称，只有53名澳大利亚人使用该App，而受影响的澳大利亚人有311127人，也就是说当中绝大多数只是App用户的朋友，他们有的在澳大利亚，有的在国外，根本没有同意App收集自己的数据。这一数字让安全专家感到吃惊。

新西兰的情况也一样。在本次泄露事故中，有6.4万个新西兰帐户受到影响，但是下载个性测试App的新西兰人只有10位。

澳大利亚隐私基金会主席大卫·维勒（David Vaile）认为，即使有53人使用App，他们也有可能是在极为可疑的情况下允许App收集数据的。维勒认为，用户的许可不健全，开发者给出的条款和条件随时可以改变，一旦同意不能取消，而且这种同意是根据不公平条款制定的，App开发者先用大量迷惑难解的信息和法律概念淹没用户，然后再让用户签约。维勒还认为，个性测试App的用户可以代表其它人同意开发者收集数据，这样的许可根本没有任何意义。（德克）