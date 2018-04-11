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巨头竞相试水区块链 底层技术研发应用已居世界前列

巨头竞相试水区块链 底层技术研发应用已居世界前列
2018年04月11日 11:02 上海证券报
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　　10日，在博鳌亚洲论坛2018年年会的“再谈区块链”分论坛上，中国银行前行长李礼辉表示，中国在区块链方面已取得了两大突破，基于中国巨大的市场规模和市场潜力、足够的投资能力，中国的区块链底层技术研发和应用已走在世界前列。

　　区块链技术在商业世界中的应用已悄然铺开。上证报记者梳理发现，最近一段时间以来，腾讯阿里百度京东、华为、顺丰、谷歌Facebook、三星等巨头已陆续试水区块链技术应用。记者采访的多位业内专家认为，区块链应用前景值得期待，但在区块链大规模落地之前，人才培养、技术研发、标准制定等诸多问题还有待解决。

　　巨头积极试水

　　“三星已经在商业领域对多家公司部署了区块链技术。”在10日的博鳌亚洲论坛2018年年会的“再谈区块链”分论坛上，三星SDS首席执行官Hong Won-pyo介绍，三星组建了一个由38家公司组成的网络，将区块链技术应用于海洋运输物流方面。作为全球性的电池制造企业，三星也基于区块链技术开发了电子合同管理系统，来检验合作伙伴的质量，使用效果和效率都很好。

　　“浪潮建立了中国质量链（质量链网），应用于茅台酒的溯源。”在上述分论坛上，浪潮集团董事长孙丕恕介绍说，产品到用户手中之前的生产、流通、检验检测等环节都有造假的可能，浪潮用区块链技术，实现产品的全流程可追溯。

　　金融被认为是区块链的天然应用场景。区块链的分布式记账、不可篡改、内置智能合约等特性，可以为金融行业的验证成本高、交易流程长等痛点提供解决方案，提高交易的效率、解决信用问题。

　　“区块链技术在金融领域实现规模化应用的前景是存在的。”李礼辉介绍，2017年中国在区块链方面取得了两大突破。一是建立了多维度交付的架构，可以在高复杂性的金融交易场景中提高效率、降低成本；二是建立了一个可信数据的登记与证实平台，该平台既可用于金融，也可用于非金融。

　　“大小公司都聚焦在应用场景上。”币昇市场运营总监许京凯认为，BATJ的竞争就是对数据的争夺，数据则来自应用场景。在他看来，虽然应用场景很不一样，但各家的内核是大同小异的，基于落地的迅捷，预计联盟链在2018年将更受关注。

　　多位业内人士强调，目前来看，对BATJ等巨头来说，区块链仅仅处于技术布局阶段，巨头们会做试探，一边研发一边等待技术成熟，等他们正式介入的时候，这项技术才会进入大规模的应用。

　　缺人才缺标准

　　“月薪2.5万元至4万元。”日前，顺丰在某招聘网站发布了资深区块链应用开发工程师的招聘信息。“区块链已经超越互联网，成为薪水最具有吸引力的行业。”

　　人才是布局区块链的关键。在高调进军新技术领域的同时，巨头们的抢人大战早已拉开。据悉，阿里和腾讯都已有数百人的团队在开展这项新技术的研究。

　　据某家区块链公司高管介绍，如果要开发一条公链，确实需要深耕过区块链技术的人才。目前全球能做共识底层的实验室，可能一只手都数得过来，就是能改底层共识的实验室也不会超过10个。现在的人才还支撑不了这么多公司的涌入，很多公司的目标短期内也就难以落地。币昇市场运营总监许京凯则认为，区块链行业还需要更多的商业人才，以便真正将技术应用于行业。

　　李礼辉透露，为推动区块链技术发展，中国互联网金融协会接下来的举措之一就是推进科技人才队伍建设，吸纳更多的科技机构来共同探讨和研究。

　　区块链技术的标准化也备受业界关注。李礼辉表示，区块链要在金融领域规模化应用，就必须解决可靠性、安全性、外部的权威认证、标准化制度建设、监管制度建设等问题。李礼辉透露，积极推进标准化建设，比如建立一个权威的第三方认证系统，这将是中国互联网金融协会接下来的重点工作之一。

　　“上链”有瓶颈

　　虽然区块链的应用已在不断落地中，但线下资产“上链”和效率依然是制约区块链应用的瓶颈。

　　在本次论坛上，针对浪潮用区块链对茅台酒溯源，有听众就提到资产“上链”的问题：怎样保证上链的数据是真实有效的。

　　对此，多位业内专家在接受本报采访时表示，不管是公链还是私链、联盟链，都可以在一定范围内保证数据、智能合约的安全性，但线下资产的数据化以及数据真实、安全的“上链”确实依然是个难题，这可能需要更多的物联网设施来配合，比如通过传感器来采集、监控产品全流程的数据。

　　基于这样的瓶颈，上述区块链公司高管认为，仅有线上资产的那些行业/应用可能更容易采用区块链技术。“比如，游戏是不存在资产上链的问题的，就比较容易采用区块链技术来开发。”

　　效率也成为本次论坛嘉宾关注的焦点。迅雷集团CEO陈磊介绍，在智能合约的执行上，迅雷目前能够做到每秒钟100万次。

　　对此，有游戏公司区块链实验室院长对上证报表示，目前技术上已经可以支撑私链和联盟链的应用落地，但公链的效率还是比较低。他进一步解释，私链或者联盟链省略了信用验证（这种情况下是假设小范围内所有节点是可信的），完全可以满足低数据交换的应用场景，比如海外淘中追踪产品的物流情况。

　　李礼辉就认为，要将区块链技术规模化应用于金融，除了标准和制度建设，也有待于底层技术和核心技术的进一步突破，这至少需要3年。

　　业内人士认为，目前区块链技术仅可以满足2B场景使用，接下来区块链3.0目标就是努力取得分布式与效率之间的均衡。许京凯透露，下半年将会有很多的公链完成开发，届时，有可能基于公链、能承载大规模使用的DAPP（去中心化应用）出现。

　　警惕神话区块链

　　区块链技术是否具有颠覆性？在某些业内人士看来，区块链已经产生了一个颠覆性的产品——比特币。许京凯认为，区块链短期内的颠覆性可能被高估了，但长期的颠覆性又可能是被低估的，区块链最终的发展形态可能超过所有人的想象。

　　但有学者接受上证报采访时强调，应该注意将区块链技术神话的风险。“区块链本质上是一种管理数据的算法，可以拓展到相关领域的应用，但绝不会产生颠覆性的应用效果。”

　　在本次论坛上，有听众在交流环节就询问，在那些已经有成熟、低成本解决方案的应用上，是否还有必要引入区块链技术，企业是否在“为区块链而区块链”？

　　在多位业内人士看来，在巨头公司巨大的财力和人才推动下，区块链这项底层技术将会加速发展。而随着技术发展和应用落地、“币圈”的降温，区块链行业生态会持续向好。

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