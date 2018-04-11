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扎克伯格首次赴美国会作证 接受质询长达数小时

扎克伯格首次赴美国会作证 接受质询长达数小时
2018年04月11日 09:51 中国新闻网
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　　中新网4月11日电 综合报道，“脸书”首席执行官扎克伯格10日在美国国会首次现身， 他在参议院的听证会上解释8700万名“脸书”用户的个人信息未经允许而被共享，被“剑桥分析”公司用作政治用途一事。

　　据报道，10日，扎克伯格作为唯一证人出席参议院商业和司法委员会联合听证会。听证会从下午2点15分开始，持续数小时。作为今年最受关注听证会之一，开始前的两个多小时，听证会大厅旁争取旁听机会的民众已排长队。

　　扎克伯格将连续两天面对参众两院议员，接受数十位国会议员拷问，解释“脸书”在社会和用户私隐问题上扮演的角色。扎克伯格还将于11日在众议院能源和商业委员会出庭作证，并在关于数据隐私的听证会上发表证词。

　　在听证过程中，扎克伯格对议员们称，“脸书”将调查“每一个在网站上访问大量信息的应用程序”。他向国会表示：“我们相信， 我们将在调查许多应用程序——数以万计的应用程序。如果我们发现任何可疑活动，我们将对这些应用程序进行全面的审核，以了解他们如何使用数据，以及他们是否在做一些不恰当的事情。”

当地时间4月9日，脸书首席执行官扎克伯格在给美国国会的书面证词中表示，该公司在阻止网络信息被滥用方面做得不够好。　　当地时间4月9日，脸书首席执行官扎克伯格在给美国国会的书面证词中表示，该公司在阻止网络信息被滥用方面做得不够好。

　　扎克伯格承认，他在经营“脸书”公司时犯了很多错误。“我相信在你的寝室里创办一家公司，然后把它扩大到你现在所处的规模而不犯错误，这几乎是不可能的。”他暗指的是著名“脸书”创业故事。

　　在9日提前公布的一份众议院能源和商业委员会听证会的书面文件中，扎克伯格表示自己为用户数据遭窃用事件负责，但辩称公司一直在采取保护隐私的措施，只是“做得不到位”。

　　扎克伯格在文件中承认，公司未能避免平台工具被恶意利用，包括制造假新闻，导致选举中的外国干预，散播憎恨性言论和泄露数据隐私。他表示，“脸书”对其责任范围认识不够，这是一个很大失误。

　　“脸书”上月卷入数据滥用丑闻。一家名为“剑桥分析”的公司被曝以不正当方式获取8700万“脸书”用户数据。这些数据来自英国剑桥大学心理学教授亚历山大?科根2014年推出的一款向“脸书”用户提供个性分析测试的应用。下载了该应用之后，“脸书”用户及用户好友的居住地和“点赞”内容等信息被收集后转交给“剑桥分析”公司。外界质疑被泄露信息可能被用来影响2016年美国总统选举。

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