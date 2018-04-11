百度朱光：未来更多公司将用到AI 平台型公司会出现

朱光 现场图

新浪科技讯 4月11日上午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在【人工智能“落地”】的分论坛上，百度高级副总裁朱光认为，未来越来越多的公司重视互联网+，未来越来越多的公司会用到AI。平台型的公司会出现，会为公司提供基础技术。

此外，朱光认为，会有一些平台性的公司出现。未来三年也好，五到十年也好，每个行业在深度和人工智能结合，有一些平台公司为他们提供更好的工具，更好的算法，帮助他们在这个行业里面实现人工智能的变革。

以下为文字实录：

朱光：人工智能现在非常热，各行各业都在使用人工智能的技术，所以未来几年我们大胆地畅想一下。第一是越来越多的公司就像前十年、前二十年开始和互联网，重视互联网+，用这样的方式一样，未来会越来越多的公司用到AI，把每个公司做成AI+的公司。

第二，会有一些平台型的公司出现。它会专门为各行各业提供人工智能的基础平台的技术，比如说百度，我们现在的人工智能开放平台不管是在我们的哪个层面，我们开放了我们的语音、图像还有视频，还有自然语言处理，很多的数据处理的能力，都已经开放给了开发者。现在我们已经有50万的开发者基于百度人工智能的能力在他们所在的行业里开始进行创新。

未来三年也好，五到十年也好，每个行业在深度和人工智能结合，有一些平台公司为他们提供更好的工具，更好的算法，帮助他们在这个行业里面实现人工智能的变革。我再举个例子，比如说百度，百度现在大家都知道，我们在汽车行业和所有的汽车合作伙伴一起，帮助他们做无人车，同时我们也和一些音响的合作伙伴合作，我们自己也生产，做基于人工智能的人工音响，包括人工智能的操作系统。同时还有一个领域就是金融，比如说我们和中国农业银行的合作，这么大的一个国有银行，现在他们宣布一个人工智能的战略，全面向智能银行的转型，百度帮他们构建人工智能的底层，帮助他们构建农行的感知大脑，到获客、风控，都是采用了人工智能的技术。我们相信有这样一类平台技术的提供公司，和各行业深度结合，会让人工智能走的非常快。