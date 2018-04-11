扎克伯格：数据泄露事件没有让用户量急剧减少

扎克伯格

新浪科技讯 北京时间4月11日上午消息，扎克伯格在Facebook数据泄露问题听证会上表示，最近曝光的数据泄露问题“明显伤害”了Facebook的使命，不过并没有发现用户量急剧减少。

在Facebook数据泄密丑闻曝光后，包括特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在内的名人都加入了删除Facebook帐号的行列，以此抗议该公司的不作为。

扎克伯格在听证会上表示，他们的确感受到媒体报道的压力，但负面报道并没有吓退用户。在被问及用户数量是否因为隐私担忧而减少时，扎克伯格回应道：“并没有。”

由此看来，虽然Facebook用户非常重视这一问题，并且希望该公司能够尽快解决，但却并没有对他们的使用构成影响。

扎克伯格今年1月表示，Facebook已经在采取行动减少欺诈内容，这些措施已经导致人们每天在该网站的停留时间减少了5000万小时，比例约为5%。

在听证会上，威斯康星州参议员罗恩·约翰逊（Ron Johnson）问扎克伯格：“因为各种各样的公开宣传，Facebook用户有没有强烈抑抵？我的意思就是说，因为这些问题，使用Facebook的人有没有急剧减少？”

扎克伯格回答说：“没有。”

约翰逊接着问：“你没有看到任何形式的抵制吗？”

扎克伯格回应称：“参议员先生，的确有一些人发起行动，鼓励朋友删除帐户。有一群人参与进来。”

约翰逊又问：“国会很担忧这个问题，这是再明显不过的，但是Facebook用户似乎对这些并不是特别担忧，我可以这样说吗？”

扎克伯格表示：“参议员先生，我认为人们对此很关心，这些问题相当重要，用户希望我们能解决。关于这一点，我想用户已经明确告诉我们了。”

约翰逊称：“看起来Facebook用户仍然想使用你们的平台，因为他们喜欢分享照片，喜欢与家人联系，喜欢做诸如此类的事；这种依赖性压倒了隐私担忧。”(思远 德克)