原阿里高管邓康明加盟车好多集团 出任执行总裁

邓康明

新浪科技讯 4月11日上午消息，车好多集团今日宣布，前阿里巴巴集团资深副总裁、首席人力官、合伙人邓康明加盟公司，出任车好多集团执行总裁、董事局副主席，直接向车好多集团CEO杨浩涌汇报。据悉，邓康明将负责集团组织架构升级及管理创新变革、协助CEO制定公司战略及推动战略落地。

资料显示，邓康明曾在多家知名跨国及国内企业担任高级管理者。2004年加入阿里巴巴集团，历任集团首席人力官、集团资深副总裁、执行董事，曾全面负责集团人力资源、中供直销团队、集团战略业务发展、阿里学院等工作；2013年离职，经历两年创业后，2015年再度回归阿里，任阿里影业首席运营官、执行董事，全面负责公司职能部门、管理投融资及电商业务；加入车好多集团前曾任福道管理咨询创始人、众海投资创始合伙人。

邓康明表示，希望与车好多团队一起探索互联网与传统汽车行业的融合重构之道，车好多正在通过大数据算法能力打通线上线下，凭借效率和体验并重的策略抢夺汽车领域的战略机会。他表示，他与杨浩涌及集团中高管理层都有过深度的接触，团队坚守创业初心的态度和重构行业的决心让其决定加盟。

杨浩涌表示，邓康明拥有近30年的企业管理和战略规划经验，积累了符合中国互联网公司成长路径的管理经验和战略规划能力。邓康明在传统领域的管理思路及对高速发展中的互联网公司的管理把控和战略执行能力，将推动公司新零售的战略发展。同时，也期待邓康明在公司各业务精细化运营协同发展、产业链的业务布局、人才培养和组织升级等方面发挥作用。

车好多旗下拥有瓜子二手车直卖网和毛豆新车网两大品牌。