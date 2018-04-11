Facebook承认：你的收件箱可能被非法访问

新浪美股讯 北京时间10日早间消息，Facebook创始人兼CEO马克-扎克伯格周二在美国国会作证时证实， 导致8700万用户数据被盗并被出售给剑桥分析公司的应用权限可能也允许该公司访问了这些用户的收件箱。

确切地说，这并不是通过任何手段来实现的，但人们可能还没有意识到，他们正允许阅读和记录他们的私人消息，以及更多的公共数据，比如所在位置和兴趣爱好。

这些消息可能被剑桥分析公司收集，此事是由Facebook自己首先披露的，作为其向8700万受影响用户发出的警告的一部分。该公司警告称：“少数登录‘这是你的数字生活’的人也分享了他们自己的信息流（News Feed）、时间线、帖子和消息，其中可能包含了你的帖子和消息。”

Facebook以前没有披露过对消息的访问。当然，如果有受影响的人与你聊天，那么你的信息也会被收集起来。

用来做这种事情的应用权限被称为“读_信箱”（read_mailbox），但在征求用户同意时会用更加日常化的语言。比如“这个应用程序将能够访问您的墙帖、朋友列表、联系人、消息…”

这个名为“这是你的数字生活”的应用程序是由剑桥大学研究人员Aleksandr Kogan开发的，成了所有这些数据的“收割机”，它会在一段时间内请求“读_信箱”的权限，而且正如Facebook对科技杂志《 Wired》所说，总共有1500人批准了这一权限。

目前还不清楚这一数字为何如此之低，如果有数十万用户同意了该条款，但该应用程序可能只请求了一段短时间的消息访问，可能会在发现人们阻止授权时停止请求。

尽管如此，即便只有1500人的信息被直接收集，但信息被间接收集的用户人数可能高出几个数量级。无论如何，检查一下你的收件箱，如果你有的话——可能会有几十条对话，可能是与几百人。1500这个数字可能很快变成15万。