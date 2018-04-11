扎克伯格：Facebook从未向广告商出售数据

新浪美股讯 北京时间10日早间消息，Facebook创始人兼CEO马克-扎克伯格周二在美国国会作证时表示，与公众普遍误解的相反，Facebook从未向广告商出售数据。

据美国科技媒体TechCrunch报道，虽然很多科技界人士熟悉Facebook的业务模式，但有一个普遍错误的认识，就是该公司搜集用户信息，然后将它们出售给广告商。

但扎克伯格对此坚决否认，他在回答参议员John Cornyn的问题时表示，Facebook不出售数据。

扎克伯格表示：“有一种非常普遍的误解，我们把数据卖给广告商，但情况并非如此。我们允许广告商告诉我们他们想接触（哪些用户），然后由我们来放广告。所以，如果一个广告商来找我们并且说，‘我是一家滑雪用品店，我想卖滑雪板给女人，”然后我们可能会有一些感觉，因为人们分享滑雪相关的内容，或者说他们对此感兴趣。他们分享他们是否是女人，然后我们可以向正确的人展示广告，而数据不会转手，不会给广告商。这是我们的工作模式的一个非常基本的部分，也是经常被误解的部分。”