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简普科技叶大清：预计今年最后一个季度能盈亏平衡

简普科技叶大清：预计今年最后一个季度能盈亏平衡
2018年04月11日 01:11 新浪科技
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　　新浪科技 王上

　　作为一个金融科技公司，融360的母公司简普科技上市前以及至今都处于亏损状态，如何破局？简普科技联合创始人、CEO叶大清接受新浪科技采访时作了一番解释。

　　在博鳌亚洲论坛期间，叶大清接受新浪科技专访时指出，融360成立的初心或者说使命是成为每个人的金融伙伴，做的是连接，连接金融产品、金融机构，是一个平台型公司。而做平台的公司前期就是需要大量投入，另外，要获取高速成长就在一定程度上影响利润。根据叶大清的预期，简普科技今年最后一个季度是能够实现盈亏平衡。

　　在技术方面，融360积极拥抱AI，并推出了智能产品融八牛。但是，对于大火的区块链技术简普科技不关注，叶大清对新浪科技表示，“我们更多关注的是应用层面，但我们还没有看到区块链技术能够应用的场景。我们不炒作区块链，也没有用区块链技术推产品的打算。”

　　此外，叶大清也简单分享了融资经验，在他看来，寻找投资方要根据企业自身的需求。企业跟投资人之间除了资本以外，更多的是互相信任，董事会成员应该像家人一样，更够有效的沟通，投资人应该去给企业创业指导和帮助，同时，又要给企业一定的发展空间，能在一定成都上容忍创业者去尝试，甚至犯错误。

　　以下为对话精彩观点：

　　亏损在收窄 预计Q4能盈亏平衡

　　新浪科技：简普科技上市有半年了，公司有哪些变化？

　　叶大清：上市后，简普科技有两方面的变化：一、节奏更快了，产品、业务、团队节奏都更快了；二、走上上市公司标准化的流程，其实无论从财务、从公司制度治理的管理方面，都更加正规化了。

　　新浪科技：此前融360上市的时是亏损状态，目前，Q4财报显示，营收营收翻了四番，但依旧亏损，有成本的原因，有没有实现盈利的举措？

　　叶大清：关于亏损，第一，平台型的公司前期就是需要大量投入；像类似这种平台型公司，包括其他的一些电商平台，中国有京东，美国也有亚马逊，包括其他一些社交平台的公司也一样，早期其实需要大量的投入，就是数据和技术的投入；

　　第二，要获取高速成长；你每年两三倍的增长，要获取大量的用户，还要人才这方面投入，我们的确是亏损，但是有一点好消息，我们亏损的比例一直在收窄，实际上去年四季度我们的亏损已经很少了，公司一方面我们的账上有200多亿美金的现金，就是我们的亏损，其实像按美国会计准则看有两个看法，实际上如果说不算这些期权，过去几年的期权其实亏损已经很少了，是百分之几。我们实际上是有预期的，今年的最后一个季度是能够盈亏平衡的。

　　总之，我们如果要盈利，是很简单，我们任何一个季度都是可以盈利的，无非就是把速度稍微放缓一点。但实际上我们现在的战略就是快速的增长，获取更多的用户，我们希望在2020年左右有两亿的注册用户，我们在拼命踩油门，在这个高速增长过程中，的确会影响效率，所以我们追求的是高速增长和效率之间的盈亏平衡，所以盈利其实不是问题了，随时可以盈利。

　　新浪科技：今年关于独角兽公司回A股的呼声很高，你们也是独角兽公司，有没有什么想法？

　　叶大清：简普科技刚上市不到半年，我们实际上也看好美股。现阶段我们也是看国内的政策，但我们还比较小，可能是上千亿的规模才有这个机会。我们还在观望中，等我们到2亿用户的时候，如果有机会我们再考虑吧。

　　拥抱AI但不看区块链 因没看到区块链的应用场景

　　新浪科技：你们AI产品“融八牛”都能做什么事情？

　　叶大清：“融八牛”是一个一米八的机器人，它凭借人脸识别技术和金融产品大数据库，可以为用户快速提供信用贷款额度测试；也可根据用户的个人需求，依靠大数据算法进行智能分析和匹配，提供适合的信用卡、贷款类产品智能推荐；同时，“融八牛”还可通过“大脑”中实时联网更新的金融诈骗案例和知识库，用语音交互的方式与用户实时互动，精准识别各类诈骗手段，进行金融知识教育和智能风险预警。现在他还不是特别成熟，我们对内容和知识进行了升级，未来希望它能变得更聪明更智能，同时体形更小更灵活，可以放桌子上。

　　新浪科技：变小了卖硬件吗？

　　叶大清：这个等它足够聪明的时候，就交给用户去选择。

　　新浪科技：这个需要大量数据，隐私安全问题怎么处理？

　　叶大清：当然我们实际上在过去几年，其实在数据在技术在安全隐私安全方面也做了大量的投入，首先是要合理的使用，再就是要看用户是否授权和充分的授权，这一点很重要。

　　新浪科技：如何看待大火的区块链技术？有没有打算利用这个技术开发一些新产品？

　　叶大清：坦白说，我们不是这方面的专家，我们更多关注的是应用层面。实际上在应用层面，我们还没有看到区块链技术能够应用的场景。我们不炒作区块链，也没有用区块链技术推产品的打算。

　　根据需求找融资 企业与投资人更多的是互相信任

　　新浪科技：最近福布斯“全球最佳创投人”榜单中，光速中国宓群因为投资融360而入榜，融360也是榜单中提及的唯一的金融科技公司。您怎么看？

　　叶大清：第一，宓群投了点评、百度、途家等很多公司，但榜单上选择融360作为它被投企业的一个代表，我觉得非常之荣幸。

　　第二，关于福布斯的榜单，这次明显中国投资人的数量增加了很多，而且首次有华人上了榜首，说明中国投资人和中国创业企业的时代开始了。以前是美国是绝对的领先，但中国现在已经在往前赶了，有一天中国可能跟美国是齐驱并进，中国也有更多的独角兽或者更多百亿甚至千亿美金的创业企业、财富500强企业，这也说明中国的时代来临了。

　　新浪科技：对于融360上市之前有四轮融资，能否给创业者一些融资的建议？

　　叶大清：融360上市之前融资四次，经验也不算丰富。以我有限的经验，我认为，寻找投资方要根据企业自身的需求，每一轮融资的时候需求不一样，找投资机构也不同。”

　　新浪科技：企业应该选择什么样的投资人？

　　叶大清：企业跟投资人之间除了资本以外，更多的是互相信任，董事会成员应该像家人一样，更够有效的沟通，投资人应该去给企业创业指导和帮助，同时，又要给企业一定的发展空间，能在一定成都上容忍创业者去尝试，甚至犯错误。

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