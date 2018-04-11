两ICO项目被曝属庞氏骗局 涉案金额高达6.6亿美元

【TechWeb报道】4月11日消息，据国外媒体报道，两家ICO产品项目方Ifan和Pincoin被发现是骗局之后，关闭了他们所有社区的大门。据当地新闻出版商Toui Tre News报道，大约32,000名投资者受骗，涉案金额高达6.6亿美元。

Ifan和Pincoin是来自新加坡和迪拜的两家加密货币初创公司。据称，他们是在越南一家现代科技公司的控制下进行的多层次营销庞氏骗局。

这两个骗局项目的受害者已经报告说总共损失了6.6亿美元的代币。由于缺乏硬通货支付，4月8日在现代科技的胡志明市总部举行了一次示威活动。如果声明被证实是真实的，那么这种骗局可能会成为迄今为止加密货币领域最大的一次。

现代科技公司表示，他们只是越南两家硬币的官方代表，有媒体报道指出，七名越南高管是这些项目背后的策划人。

据当地新闻网站Viet Bao报道，现代科技办公楼的业主表示，该公司已于3月初前一个月搬迁。

该出版物引用该公司的话说：“现代科技大约在一个月前离开并清算了合同。没人知道他们现在在哪里。”

据称，Pincoin项目在网上可疑了几个月。金融骗局目录Behindmlm在2018年2月发布了一份分析报告，指出了“投资回报庞氏骗局”计划的特点，该计划采用买入方式，并且具有不透明性。

目前，这两个项目的网站仍然在线，他们都伪装成名人与粉丝之间的桥梁，为粉丝提供服务。