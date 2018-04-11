新浪科技> 互联网> 小扎:Facebook有问题都是我错专题 > 正文

扎克伯格：Facebook免费版本会一直存在

扎克伯格：Facebook免费版本会一直存在
2018年04月11日 08:55 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
扎克伯格扎克伯格

　　相关消息：Facebook COO：不想让我用你的数据推广告？那就付费

　　新浪科技讯 北京时间4月11日早间消息，马克·扎克伯格在参议院作证期间，这位Facebook的首席执行官再三强调：“总有一个版本的Facebook是免费的。”

　　在Cambridge Analytica的数据丑闻之后，有传言说Facebook将新增订阅服务。这一次的数据丑闻再次把人们早已了然于胸的核心问题摆到明面上：如果你不购买产品，那么你本身就是产品。

　　上周，当被问及用户是否可以选择不成为定向广告投放的目标时，桑德伯格回答说那用户就需要付费。“我们有不同形式的自愿退出，”桑德伯格答道，“但是在这个问题上我们没有自愿退出选择，那会是一个付费产品。”

　　美国科技媒体TechCrunch特约编辑乔什·康斯提尼（Josh Constine）认为，无广告订阅模式可以拯救Facebook。虽然目前没有任何关于无广告订阅消息的风声，扎克伯格至少给未来留有了一丝空间，因为不管如何，总有一个版本的Facebook是免费的。

　　“您如何维持一个提供免费服务的业务模型？”参议员奥林·海奇对扎克伯格提问道。

　　“我们卖广告。”(木尔)

我要反馈
相关专题： 小扎:Facebook有问题都是我错
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有