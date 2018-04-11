扎克伯格：Facebook免费版本会一直存在

扎克伯格

相关消息：Facebook COO：不想让我用你的数据推广告？那就付费

新浪科技讯 北京时间4月11日早间消息，马克·扎克伯格在参议院作证期间，这位Facebook的首席执行官再三强调：“总有一个版本的Facebook是免费的。”

在Cambridge Analytica的数据丑闻之后，有传言说Facebook将新增订阅服务。这一次的数据丑闻再次把人们早已了然于胸的核心问题摆到明面上：如果你不购买产品，那么你本身就是产品。

上周，当被问及用户是否可以选择不成为定向广告投放的目标时，桑德伯格回答说那用户就需要付费。“我们有不同形式的自愿退出，”桑德伯格答道，“但是在这个问题上我们没有自愿退出选择，那会是一个付费产品。”

美国科技媒体TechCrunch特约编辑乔什·康斯提尼（Josh Constine）认为，无广告订阅模式可以拯救Facebook。虽然目前没有任何关于无广告订阅消息的风声，扎克伯格至少给未来留有了一丝空间，因为不管如何，总有一个版本的Facebook是免费的。

“您如何维持一个提供免费服务的业务模型？”参议员奥林·海奇对扎克伯格提问道。

“我们卖广告。”(木尔)