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扎克伯格：Facebook真的没有通过手机监听用户

扎克伯格：Facebook真的没有通过手机监听用户
2018年04月11日 08:45 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月11日早间消息，Facebook首席执行官马克·扎克伯格正式在美国参议院面前作证，澄清人们广为关注的阴谋论——Facebook一直利用人们智能手机上的麦克风来监控用户。参议院加里·比德斯向扎克伯格提问道：Facebook是否从移动设备上挖掘音频？因为他的选民很关心这一点。

　　扎克伯格否认这种音频数据的收集。

　　但参议员指出，这种对该社交网络的误解，认为Facebook正在监听他们的个人对话，明显地代表了用户对该公司和其数据隐私行为的不信任程度。并且，人们对Facebook的移动数据收集行为的怀疑向来有之。

　　事实上，2016年的时候，Facebook就曾全面澄清，公司不会利用用户手机上的麦克风监听用户，以推送广告或消息（News Feed）。尽管如此，此类谣言一而再再而三地浮出水面。《华尔街日报》甚至在上个月发布视频澄清该阴谋论，然而并没有什么用。

　　人们就是不愿相信Facebook，或许人们的不信任恰好说明了Facebook最近几年的广告定位能力越来越精准的令人惊悚。

　　当着众人的面，在扎克伯格出面作证时，参议院彼得斯终于直接问出了人们最关心的问题，他说：

　　“人们经常跟我说，他们在哪里跟朋友说了些什么——不是电话里说，就是平时的聊天——接着他们就看到有广告在他们的Facebook页面上弹出。所以，人们怀疑，Facebook从人们的移动设备上挖掘音频信息，从而定向投放广告。对此，我认为这也反映了我们这里正在讨论的信任缺失。”

　　接着他又问道：“Facebook利用移动设备上收集到的音频信息来丰富用户的个人信息，是还是不是？”

　　扎克伯格回答：“不是。”

　　“希望您的回答能消除我一直听闻的传言，”彼得斯随后说道。

　　但事实可能不会这么简单。关于如此规模的项目之技术限制总会有大量冗长的解释，这些解释也会告诉人们如果信息监听真的存在，也会很容易被发现。但总有人只愿意相信他们愿意相信的事。

　　所以，无论如何解释澄清，Facebook用户如何看待这家公司的阴谋论显然不会消失。(木尔)

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