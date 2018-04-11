去年亏超百亿 乐视网一季度预亏3亿

新京报讯 （记者江波）乐视网昨日低开低走，截至收盘，报4.5元，跌1.53%。消息面上，继贾跃亭被传在广州拿地造车的消息后，乐视网9日晚间发布了业绩亏损预告，预计2018年一季度亏损3.07亿元至3.12亿元。

一季度预亏3亿，亏损较去年四季度收窄

8日传出贾跃亭旗下FF关联公司在广州拿地造车的消息之后，乐视网9日收盘曾上涨1.56%。不过，随后深交所就拿地消息问询乐视网，乐视网9日晚间发布了亏损的业绩预告。乐视网10日盘中跌幅超过4%。

乐视网业绩预告显示，预计2018年一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3.07亿元至3.12亿元，而上年同期盈利1.25亿元。该数据经公司财务部门初步测算，具体数据将于2018年一季度报告中详细披露，时间定为4月27日。

从数据上看，一季度乐视网亏损呈缩减态势。此前披露的2017年度业绩快报显示，乐视网去年营业收入74.63亿元，同比下降66.06%，净亏损116.08亿元。按已公布的2017年前三季度乐视网净亏损16.52亿元计算，2017年第四季度乐视网亏损近百亿元。

乐视网在2017年业绩快报中表示，一口气计提了约44亿元的关联方应收款项计提坏账准备以及约35亿元的长期资产计提减值准备。外界多认为，此举或是孙宏斌一次性“出清”乐视网此前的多重利空，当时还有声音猜测乐视网是否会迎来一线生机，不过孙宏斌后续的“裸辞”及“开炮”成为舆论焦点。孙宏斌坦言“已经不是壮士断臂，是砍头了，以后别再提乐视，归零了，没了。”

“由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，公司声誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论漩涡中。”乐视网在一季度业绩预告中表示，2018年一季度，公司的广告收入、终端收入以及会员收入相较上年同期均出现大幅度的下滑。同时，由于公司所处行业特点，除正常运营成本支出外，公司报告期融资成本未明显下降。

乐视网称，目前公司管理层正着力通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体系。此外，公司正在积极与乐视非上市体系进行协调，责成关联方切实解决上市公司对非上市体系公司因历史关联交易形成的关联应收款，缓解资金压力。

新乐视智家将增资不超30亿

乐视网在9日的另一份公告里称，新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元，本次增资计划主要以引入新投资者为主。

乐视网3月底曾公告，将新乐视智家的估值由120亿元下调至90亿元进行融资。4月初，乐视网再发公告称，公司已质押所持有的新乐视智家股权，如若公司因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置，将使公司不再具有实际控制权。乐视网持有新乐视智家40.3118%股权，其中34.9398%股权已质押给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司。根据乐视网此前公告，嘉睿汇鑫受融创中国控股有限公司的实际控制。

去年11月，乐视超级电视的运营主体公司“乐视致新”更名为“新乐视智家”。在乐视的几大生态体系中，乐视致新与乐视影业被外界普遍视为优质资产，据乐视网去年半年报数据显示，在主要子公司及对公司净利润影响达到10%以上的参股公司情况中，乐视致新的净资产和总资产是最高的。乐视网4月初公告出来后，当时外界有声音称，已成为乐视影业第一大股东的融创系会再夺走新乐视智家吗？

在9日的最新公告中，乐视网称，按照上述增资计划完成后，乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降，但仍为新乐视智家第一大股东。根据新乐视智家章程约定，董事会董事人数为4人，其中乐视网有权提名3名董事，乐视网对新乐视智家股东大会的表决产生重大影响，并能决定董事会半数以上成员人选，仍具有实际控制权。