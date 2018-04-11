虎牙赴美上市，直播平台还能火多久？

行业观察

在行业发展后劲不足、外部又面临监管重拳的背景下，内外交困的直播平台在经历了2016元年之后，正在步入成长阵痛期。

据媒体报道，虎牙在4月9日周一美股开盘后公开提交招股书，正式申请美国IPO上市，将以美国存托证券（ADS）的形式在纽交所挂牌交易，代码为HUYA，最多融资2亿美元，承销商包括瑞信、高盛和瑞银。

若上市成功，这意味着虎牙将成为国内首个在美上市的直播平台公司。

尽管虎牙是否如其在招股书中所称为“国内排名第一”还有待商榷，但这并不妨碍其成为观照直播平台的最好样本。在国内直播平台普遍面临监管重拳，行业同时遭遇瓶颈的当下，虎牙的赴美上市，或许也正在给未来穿越寒冬寻找资金储备。

据招股书显示，虎牙在2017年总净收入为3.358亿美元，除广告和其他业务，大部分来自直播业务；2016年虎牙直播业务带来的营收占总营收99%。

直播业务和付费用户，是虎牙商业模式的核心闭环，但九成以上的收入来源于此，也意味着其把这一最核心的商业模式变成了最大软肋。如果没有更新的内容吸引，没有持久的注意力抓取，一旦付费用户出现下降，公司整体营收下滑几乎是板上钉钉。

根据QuestMobile2017年的数据报告显示，2017年6月的直播行业总用户数是9128万，相比去年减少了10.8%。不仅虎牙，作为其竞争对手的映客，此前披露的数据也显示活跃用户数量的不断下滑。

更进一步，内容本身的黏合度在丧失。直播发展至今，秀场直播已不能满足受众需求，内容同质化导致受众审美疲劳，成了用户流失的原因之一。无论映客、虎牙还是花椒，几家直播平台间并无本质区别，其商业模式和业务架构也基本类似。所谓的核心竞争力，无非是那些具有高度人气的主播。可即使是明星也有过气之时，始终停留在统一玩法的主播和打赏，究竟能够有多大区分度，帮助平台在红海竞争中留住用户，实在未知。

除平台自身瓶颈，监管则成为了另一重制约。4月10日，广电总局通报称，责令今日头条关停旗下短视频平台内涵段子。此前，广电总局还约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。随后快手和火山小视频被多家应用平台下架。

诚然，平台内容及审核，是相关主管部门对直播短视频平台的整改规范关键，而这也成为了短视频和直播平台未来大战的必由之路。在这背后，平台则需要投入巨大的运营成本加以支撑，这对于本身就艰难盈利的直播平台公司，无疑是雪上加霜。

总体看来，在行业发展本身后劲不足、外部又面临监管重拳整肃的背景下，内外交困的直播平台在经历了2016年元年之后，正在步入成长阵痛期。

事实上，此前直播平台的短时冲顶，恰恰借助了在监管范围之外打擦边球而获取了时间窗口。但如今，在行业已具备相当规模，用户人数动辄以亿计算、四大直播平台纷纷寻求公开上市可能的情况下，对于以虎牙为首的中国直播平台玩家，未来首先需要的，大概是学会如何重新审视直播生态了。

□边际（财经评论人）