不惧持续亏损 虎牙拟登陆纽交所瞄准游戏直播第一股

来源：每日经济新闻

每经记者 许恋恋 实习记者 张春楠 每经编辑 赵 桥

又一家直播公司抢滩美股。北京时间4月10日，虎牙向美国证监会递交了招股书，这也是继3月底映客赴港递交招股书之后，第二家披露招股书的直播公司。

相较于主打秀场直播的映客已经实现盈利，主营游戏直播的虎牙仍然处于亏损状态。虽然虎牙在去年营收狂揽22亿元，但仍然亏损8096万元。此外，虎牙的控股股东是同样拥有直播业务的欢聚时代（Nasdaq：YY），虎牙在招股说明书的风险提示中亦表明了与控股股东的同业竞争风险。就在今年3月，双方还签署了4年不竞争条约。

“从2014年有虎牙开始，虎牙的运营一直都是相当独立的。”虎牙方面对《每日经济新闻》记者回应称。

●去年狂收近22亿元但仍亏损

此次虎牙计划在美国纽约证券交易所上市，公司拟募资不超过2亿美元，证券代号为“HUYA”。

据虎牙的招股书透露，2017年虎牙净营收为21.85亿元，较上年的8亿元几乎翻了两倍。不过营收狂揽近22亿元的情况下，虎牙目前也未能改变亏损的状态。2016年虎牙直播全年亏损为6.25亿元，2017年亏损有所收窄，降低至8096万元。

值得注意的是，虎牙直播2017年的营业利润已经实现盈利，持续亏损的原因是因为广告销售费用和一般管理费用在2017年出现了大幅上升。其中，2017年广告销售费用由6874万元增长至8729万元，增幅将近三成，管理费用由7132万元增长至逾1亿元，增幅超过40%。

对于这两项费用出现大幅增长的原因，公司称，是由于加大了品牌推广投入；与原母公司YY切割时所付的一次性费用2000万元；以及上市所需要的1080万元专业费用。

虎牙在招股书中号称自己是中国市场上最大的游戏直播平台。据披露，截至2017年底，虎牙拥有近2亿的注册用户，平均月度活跃用户超过8600万，在2017年第四季度，移动端的月活数相比去年同期增长了47.6%，月活数接近3900万。

不过《每日经济新闻》记者注意到，目前虎牙直播对活跃用户的统计口径是按照设备进行统计，也就是说，如果同一个用户同时在手机和电脑上活跃地使用虎牙，那么虎牙的计算方式是将其算作两个活跃用户。

值得一提的是，虽然活跃用户数在增长，但虎牙平台上活跃主播数量却在下滑。2016年和2017年，虎牙平均每月活跃主播数分别为65.7万和56万。公司称主播数目下滑是因为2016年第四季度开始，监管部门对主播网络实名制提出要求。据虎牙直播披露，2017年前100的最受欢迎主播为公司贡献了23.5%的营收。

●面临同业竞争风险

对于虎牙直播来说，现在或许并不是一个很好的赴美上市机会。就在前几周，B站和爱奇艺都登陆了美国资本市场，但在敲钟次日，股价双双破发。

“虽然虎牙赴美上市已经筹备了很久，但是考虑到B站和爱奇艺最近的破发，以及最近A股在对独角兽招手，虎牙此时赴美上市不是一个很好的时机。”艾媒咨询CEO张毅对《每日经济新闻》记者表示。

除虎牙外，映客也在近日向港交所提交了招股说明书，而虎牙的老对手斗鱼，打算赴港上市的消息也传了许久。

对于出现集中上市潮这一现象，张毅分析称可能与资金急于退出进入下一个例如短视频社交这样的风口有关。“因为基金的封闭期大约在5年左右，现在直播出现了这一波上市潮流是资本推动的可能性比较大。”张毅表示。

张毅同时表示，对于近期对直播短视频领域内容的监管趋严，也使得目前盈利仍不稳定的直播平台需要去尽力开发培育新的盈利增长点。

而目前虎牙直播仍极度依赖直播业务。据招股书显示，虎牙直播2016年直播创造的营收为7.91亿元，占据总营收比例达到将近100%，而广告及其他营收在2017年达到1.15亿元，相较上年的4930万元增长了133%，占营收比例达到5.2%。

另外，脱胎于YY的虎牙仍面临同业竞争风险。虎牙直播最早就是作为YY的游戏直播业务单元成立的，2016年12月虎牙直播独立拆分，先后在2017年上半年完成了A轮7500万美元融资，以及在今年3月完成了腾讯领投的4.6亿美元的B轮融资。

不过目前YY仍然是虎牙的控股股东。根据招股书显示，YY作为第一大股东，持股比例达到48.3%，YY拥有55.5%的投票权。此外，虎牙董事会主席李学凌同样也是YY的董事会主席兼CEO。由于目前YY仍然涉及直播业务，公司坦承存在利益冲突风险。而在2018年3月8日，公司还和YY签署了4年不竞争条约。

对此，虎牙直播内部人士对记者称，与YY本就是因为有针对性的差异化发展需求才独立出来的。“拆分时YY内部也对进军游戏直播进行了多次讨论，结论是认为游戏直播和YY传统品类的直播有一些明显的区别。”该内部人士表示，“虽然说法律意义上来讲，虎牙2016年底才从YY的公司里分拆出来，但是从日常的管理和决策来说，从2014年有虎牙开始，虎牙的运营一直都是相当独立的。”