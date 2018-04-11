FB听证会后：参议员推出新法案 规范在线数据使用

新浪科技讯 北京时间4月11日早间消息，美国国会参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）和埃德·马基（Ed Markey）提出一项新法案，旨在对Facebook公司和其他在线服务的数据收集业务加以规范。

这项法案被称为《同意法案》（CONSENT Act）（全称为《终止边缘提供商网络违法的客户在线通知》），要求必须在获得用户的明确许可的前提下，才能使用、共享或出售任何个人信息，同时，要将数据收集、共享或使用的时间明确通知用户。该法案还将增加新的安全和违规上报要求。

最重要的是，《同意法案》规定联邦贸易委员会有权对任何违反新规则的行为进行处置。该法案一旦通过，该委员会在在线广告领域的权力和作用将显著扩张。该委员会有望遵照2011年的一项同意判决对Facebook公司采取行动，因为许多人认为Cambridge Analytica公司的数据收集行为可能违规。

昨天早些时候，在Facebook公司CEO在参议院司法和商务委员会作证前，布卢门撒尔参议员就该公司明显违反同意判决一事与马克·扎克伯格会面。

“在那个时点，你所说的服务条款是否与美国联邦贸易委员会的命令相冲突？“布卢门撒尔在谈到Cambridge Analytica的App应用滥用收集到的数据时质问扎克伯格，“难道没有冲突吗？”

“很显然，我们应该提早意识到App开发商提交的条款与平台的规则发生了冲突，”扎克伯格说。

“事实上，现在的情况是故意视而不见，”布卢门撒尔继续说。“这是轻率和鲁莽，实际上等于违反了美国联邦贸易委员会的同意裁决。你同意这种说法吗？”

“不，参议员。我的理解是，这没有违反同意令，”扎克伯格说。“但我今天已经数次表示，我认为我们需要从更广泛的角度来看待我们在隐私方面的责任，而不仅限于当前的法律规定。”

听证会之后，参议员马基要求Facebook公司表态是否支持这项法案，以及更普遍的同意原则。“你会支持立法，使之成为一项国家标准吗？”马基问扎克伯格，“不仅对于Facebook，还包括所有其他公司，其中一些正在扮演不光彩的角色。”

扎克伯格表示反对：“总的来说，我认为原则是完全正确的，我们应该讨论讨论……”

马基继续向扎克伯格施压，希望后者对该法案表示支持，他同时指出，这是美国对即将到来的、由欧盟强制执行的《一般数据保护条例》（GDPR）要求的回应。“但你会支持立法，使之成为美国标准吗？”马基问。“欧洲人已经通过了这一法律，Facebook将从5月25日开始遵守这条法律。你支持在美国适用上述法案吗？”

“原则上，我会支持的，”扎克伯格说。“我认为，细节非常重要。”(斯眉)