扎克伯格国会从容应答 Facebook股价大涨4.5%

新浪科技讯 北京时间4月11日凌晨消息，本周二，随着Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）出席国会举行的关于近期Cambridge Analytica数据泄露事件的听证会，并承诺将对Facebook实施更严格的管理，Facebook的股价迎来了近两年来的单日最大涨幅。

在听证会上，扎克伯格反复对Facebook遇到的一系列问题进行了道歉，包括隐私保护和外国干涉美国大选等问题。

当被问到政府应该对该公司采取何种监管措施时，扎克伯格说：“我将带着我的团队一起和你讨论我们认为有必要讨论的话题。”

同时，当被问到是否认为Facebook这家拥有全球20亿用户的互联网巨头过于强大时，扎克伯格表示Facebook并没有涉嫌垄断，他说：“我不这么认为。”

穿着一身黑色西装，而不是日常穿着的那身T恤和牛仔裤，扎克伯格在回答议员提出的问题时显得十分从容。这正是投资者们想看到的。

投资机构Gradient Investments合伙人玛丽恩·蒙坦（Mariann Montagne）说：“扎克伯格在出席时表现得很从容，Facebook股价也随着他对议员提出问题的回答而上涨。可能人们喜欢看到穿着西装的扎克伯格吧。”

当日收盘时，Facebook的股价大涨了4.5%，收于165.04美元每股。创最近三周来的最高，同时也是自2016年4月28日以来的单日最大涨幅。（小宝）