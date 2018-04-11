从下架到关停：信息分发平台“不破不立”

一家之言

新媒体领域的整顿看似是“破”，消弭虚假、低俗、违规信息，更指向“立”——让更多优质信息，获得更开放的空间。

4月10日，国家广电总局官方微信号发布通知称，在督察“今日头条”网站整改工作中，发现该公司组织推送的“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，令今日头条永久关停内涵段子等低俗产品。

就在前一天，今日头条、凤凰新闻、网易新闻、天天快报四款新闻资讯类App被相关部门要求进行暂时下架，时间从当日下午3时起，时长为3天到3周不等。

近年来，各种信息聚合分发平台如雨后春笋，不过，随着各类信息分发平台的发展，以及硬件（如手机）与软件（应用商店）的结合，一方面信息需求猛增，相对应的内容生产也快速增长，用户可以获得更多元化、更为丰富的信息供给，另一方面也造成了信息生产与分发链条、监管链条间的相对脱节。

更重要的是，部分信息分发平台并非不了解自身平台上色情低俗信息的高发，但为了追求利益，实行所谓“不干预”的运营原则，由此造成了信息生产与分发的无监管状态，信息泥沙俱下。

此外，某些信息分发平台本身就缺乏相应资质，如今日头条此前一直被诟病缺乏信息网络传播的相关牌照。

事实上，部分信息分发平台，一直游走于法律边缘，这恐怕也是监管部门对此类信息分发平台管理力度不断增强的原因所在。如果部分信息平台始终无视法律法规，纵容各类违规信息散播，不承担起码的社会责任和平台监管责任，理应受到更强力约束。

毕竟，各类新闻资讯APP也好、渠道运营商也罢，都必须承担应尽的平台监管责任，建立规范的审核流程，从而形成信息防火墙，避免各类违规内容钻空子。

这其实就是“破”与“立”的辨证管理思维。监管部门目前的动可谓多管齐下，一是控增量，对于各类信息聚合分发平台的新增信息，必须有对应的平台审核，否则不予通过。二是查存量，对于已有各类信息去芜存青，违背法规的信息必须剔除下架，避免其继续产生负面影响。三是管渠道，除了要求平台自身加强管理外，对于其分发渠道也纳入监管范畴，防止违规低俗等信息通过渠道钻监管空子。

新媒体之新，不仅体现在技术、渠道以及内容信息生产方式，同样需要全新的监管路径。但无论如何，新媒体领域不可能唯市场化，毕竟信息生产与分发有其自身特殊性，理应兼顾市场各类需求，同时也要秉持正确的价值取向，不可借用放大人性弱点予以牟利。

因此，新媒体领域的整顿看似是“破”，消弭虚假、低俗、违规信息，从而倒逼整个领域的优胜劣汰，更指向“立”——让更多提升用户审美与品味的优质原创信息，获得更为开放、自由的发展空间，最终形成良性循环的生态环境。

□楚天（财经评论人）