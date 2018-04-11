移动支付“二选一”遭商家抵制 支付宝呼吁生态共治

来源：每日经济新闻

4月1日，独立第三方机构易观（Analysys）的一项研究显示，2017年第四季度支付宝和另一家行业巨头市场份额一升一降。

这家研究机构的最新报告显示，支付宝市场份额占比从三季度的53.73%扩大0.53个百分点至四季度的54.26%；另一家行业巨头则从上季度的39.35%环比回落1.2个百分点至38.15%。

这种变化背后是支付宝似乎越来越淡定了，3月29日，在北京召开的蚂蚁开放日北京场上，蚂蚁金服宣布开始招募第一批“生态合伙人”，共启“生态共治”，他们将一起探讨和制定行业的开放和发展政策。

“在过去一年，我们的最大经验就是，要推动线下的各行业实现互联网+，必须要依靠生态伙伴的力量。”蚂蚁金服开放服务部总经理程龙表示，蚂蚁金服将会把更多直接服务商家的机会留给ISV（第三方开发者）、服务商等生态伙伴。

“生态合伙人”的招募意味着支付宝开始放弃单向的平台治理模式，把管理权限释放给合作伙伴。程龙表示，“在未来，服务商、商家、消费者都会参与到平台治理中来。”

“共治”成为了中国互联网生态的发展趋势，但也有商家发现，随着移动支付日益激烈的竞争，他们在站队的问题上开始身不由己。

2018年3月，沃尔玛“禁用支付宝”，随后，步步高董事长也表示之所以“禁用支付宝”是因为“支付宝想要更多数据”。

这引起了一些零售企业高管的担心，他们担心这种排他性的协议一旦向全行业推广，将会引起消费者反感，最终给他们的业绩和品牌带来不好的影响。

“客观来说，我们没有感觉到支付宝所谓的强势和要求获得数据的问题，对于商家来说，支付方式能方便顾客体验就好。”湖北黄商集团负责人表示。

广州人人乐超市表示不会签署排他协议，“如果非要要站队，也是站在顾客的队伍上才对，现在很多消费者已经形成了自己的支付习惯，这样做相当于是霸王条款。”

拥有央企背景身份的华润万家则也表示，“目前所有的门店都是支持使用多种支付方式结算的，包括支付宝。”

对于传统零售企业来说，他们并不想让移动支付的战火蔓延到自身，“现在的情况在朝不好的方向走，”一家进入中国市场十多年的外资零售企业高管表示，“移动支付的竞争最终给人们带来的应该是便利，而不是麻烦。”

程龙在接受相关话题的媒体采访时表示，生态不是跑马圈地，也不是让合作伙伴站队。“真正的生态是包容的，充分尊重用户利益的。”

这样的表态让众多零售企业和消费者悬着的心可以暂时放一放了。

在程龙看来，支付的接入只是一个开始，蚂蚁金服希望做到的是将支付之外的营销、信用、金融、小程序等互联网的多维能力跟各个行业深度融合，带来更大范围的商业模式重构和服务体验提升。这也是必须引入“生态合伙人”实现共创、共治和共享的原因。

把蛋糕做得更大，而不是在现有的规模下做“零和游戏”的切分。这也许才是避免“二选一”重现江湖的根本办法。