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车好多杨浩涌：腾讯雨露均沾没问题 因为投我们最多

车好多杨浩涌：腾讯雨露均沾没问题 因为投我们最多
2018年04月10日 22:07 新浪科技
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车好多集团CEO杨浩涌车好多集团CEO杨浩涌

　　新浪科技 王上 辛苓

　　在博鳌亚洲论坛上，车好多集团CEO杨浩涌接受新浪科技专访，回答了关于腾讯投资以及营销的问题。

　　今年3月，车好多集团宣布C轮拿到8.18亿美元融资，折合人民币50多亿元，对于钱怎么花，杨浩涌指出，20亿元做营销。对此，他在今日博鳌论坛上接受新浪科技专访时指出，“这种方式外界看来可能比较彪悍，但我自己能算得过来这个账，并且，我们收入也是一个月几个亿的规模了，所以我觉得还好。”

　　对于为什么拿这么多钱？杨浩涌开玩笑说：“多拿点钱威慑对手，多好呀。”随后，他补充说：“大前提是这是一个万亿级的行业，造车、新车、二手车、汽车金融以及汽车后服务都是万亿级市场，这五个当中，除了造车我们不做，其余四个我们都做。”

　　值得注意的是，车好多的C轮融资，腾讯也是投资方之一，而此前，腾讯已经投资了人人车。对于腾讯如何均衡。杨浩涌笑道：“腾讯雨露均沾没问题，也没办法均衡，因为腾讯投我们最多。”

　　车好多集团旗下业务包含瓜子二手车和毛豆新车，新浪科技问杨浩涌：“对于做新车的业务是不得不还是顺其自然？”杨浩涌回答：“二者有协同效应，比如，毛豆的新车有的就是二手车的用户买的，当然，我们毛豆新车是融资租赁的模式。”

　　值得注意的是，杨浩涌所说的这个万亿级的市场，每个细分领域的竞争都非常激烈，比如新车业务，有趣店、弹个车、易鑫等。

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