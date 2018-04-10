万达电影一季度累计票房收入29.6亿元，已停牌9个月

澎湃新闻记者 李晓青

4月10日晚间，万达电影（002739.SZ）披露一季度经营简报，数据显示，一季度累计票房29.6亿元，同比增长30%；累计观影人次7128.8万人次，同比增长32%。截至3月31日，公司已开业直营影院535家，4726块银幕。

目前，万达电影仍在停牌中，至今已停牌约九个多月，停牌前价格为52.4元/股。

万达电影2015年1月在A股上市，被称为“A股院线第一股”。2017年7月4日，万达电影发布《重大事项停牌公告》，称此次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司100%股权，涉及重大资产重组，因此万达电影公司股票自7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。

2月5日，万达电影宣布以总价77.94亿元出售12.77%的股权。其中，阿里巴巴以46.76亿元的总价接手9000万股万达电影的股份，成为万达电影的第二大股东。而文投控股以31.17亿元接手6000万股，成为第三大股东。转让完成后，万达集团仍为万达电影控股股东，持有48.09%的股份。

当时万达集团方面表示，两家战略投资者将利用自身优势与万达电影开展全面战略合作。阿里巴巴将利用大数据及内容网络平台，支持万达电影发展。文投控股将与万达电影在院线加盟、影院广告等业务方面开展全面合作，文投集团利用丰富的土地和旅游资源与万达集团开展文化旅游合作。三家企业承诺所持万达电影股票至少锁定两年。

然而，在引入两家战略投资者之后的一个月，万达电影总经理蒋德富与五洲发行总经理阙文雄均已离开万达的消息就被爆出。

当时曾有知情人士向澎湃新闻表示，二人离职的原因或与万达电影业绩不佳有关。另外，除两名一把手高管以外，万达电影副总经理贾燕江也已经离职。

万达电影此前发布的2017年业绩快报显示，公司2017年营收为131.92亿元，同比增长17.69%；归属于上市公司股东的净利润为15.06亿元，同比增长10.22%。公告显示，万达电影大力拓展广告、卖品、衍生品等非票房收入，报告期内非票房收入实现较快增长。

值得一提的是，虽然万达电影的营收与利润均实现了两位数以上的增长，但营收额较2016年39.77%的增长幅度出现了大幅度的下滑，而利润的增长幅度也在明显放缓。