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虎牙申请美国IPO 斗鱼酝酿上市：腾讯垄断游戏链条？

虎牙申请美国IPO 斗鱼酝酿上市：腾讯垄断游戏链条？
2018年04月10日 21:00 新京报
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图/视觉中国图/视觉中国

　　不把鸡蛋放在一个篮子里，未来不论是虎牙还是斗鱼成为头部公司，腾讯都可以坐收渔翁之利。　　

　　记者 | 张皓月 编辑 | 赵力

　　今日（4月10日），欢聚时代旗下的虎牙直播正式向美国证券交易委员会提交了IPO申请，拟募集2亿美元。这是继映客在港交所提交招股书之后第二个谋求上市的直播平台。

　　虎牙主打游戏直播，3月刚刚完成了腾讯独家投资的4.6亿美元B轮融资。目前腾讯已经成为了仅次于虎牙母公司欢聚时代的第二大股东。

　　虎牙，只是腾讯在游戏直播平台刚刚加注的砝码。3月8日，斗鱼和虎牙同时宣布获得来自腾讯的投资，两笔融资总额为63亿人民币。而在此之前，斗鱼已经被腾讯加码三次。

　　如果顺利，虎牙将成为国内第一家在美国上市的游戏直播平台。1月13日在斗鱼的鱼乐盛典上，斗鱼直播COO程超也曾表示，斗鱼有IPO的计划，目前仍在筹备中。腾讯同时加码游戏直播的行业头部公司，两家公司都将迎来上市，腾讯的游戏直播产业布局也将迎来收割期。

　　而就在几天前，在腾讯与网易的吃鸡大战中，苹果App Store免费排行榜里网易新推出的《第五人格》居于首位，第二位则是腾讯推出的正版“吃鸡”：《绝地求生：刺激战场》。随即，腾讯投资的游戏平台斗鱼和虎牙都将《第五人格》封杀。

　　向来被业内称为“游戏公司”的腾讯，在游戏直播产业的大手笔布局迎来的不仅是数字上的收益，更包围了整个产业渠道链条。

　　虎牙率先上市

　　游戏类直播前两名均被腾讯“包圆”

　　虎牙是平台前身为YY直播，2014年独立出来正式运营，2016年起瞄准了游戏直播风口，发力游戏直播。2017年5月，虎牙直播宣布获得7500万美元的A轮融资，资方为中国平安保险海外（控股）有限公司领投，高榕资本、亦联资本、晨兴创投等。

　　经过2016年的“百播大战”洗牌后，头部团队已经出现。据极光大数据发布的《2018年3月直播app行业研究报告》，斗鱼的市场渗透率为4.25%，虎牙的渗透率为3.61%，YY的渗透率为3.33%。在过去半年中，斗鱼日活均值为670.8万、YY为580.6万，虎牙为474.6万，位列前三。而在游戏直播行业，斗鱼和虎牙更是稳稳占据了头部的地位。

　　据此次虎牙的招股书显示，虎牙2016年营收为7.969亿元，亏损2.97亿元，2017年营收为21.84亿元，毛利为 2.54亿元。在2017年第四季度，营收为7.4亿，较上一季度的5.83亿元增长27%；净利润为 497万元，是最近两年来第一次实现盈利。

　　虎牙和斗鱼的争夺战也由来已久。有媒体报道称，斗鱼早期曾在不到两个月的时间内，砸下6000万从虎牙挖走多名游戏直播，以此提高平台日活量。而在2017年底，虎牙则开始砸钱挖人，从整个产业当中网罗主播，如韦神、轩子巨二兔、大司马、旭旭宝宝等，而挖的主播大部分也都来自斗鱼。业内人士分析，这是虎牙为了上市前冲击数据。

　　目前虎牙上市估值在20亿美元左右，而斗鱼的估值在250亿元～300亿元间。砸钱挖人冲流量，其中耗费的必然是资本。而在接受了腾讯的投资后，两家公司的直接冲突必然会相应减少，左手不可能打右手。

　　3月8日，斗鱼CEO陈少杰在朋友圈直接发布融资消息。陈少杰表示，斗鱼刚刚完成新一轮6.3亿美元的融资，由腾讯独家完成。新的征程，斗鱼将全力配合腾讯深耕游戏直播领域，做好游戏与直播行业的战略协同。

　　而在虎牙的这次融资中，腾讯的战略投资也有一条保留条款：在投资完成的第二年和第三年之间，腾讯可以逐步通过市场公开价格购买虎牙直播剩余股份，最多达到50.1%的控股权。这意味着腾讯或将直接将虎牙正式收入麾下。

　　从游戏内容生产到发行，再到下游的游戏直播，腾讯的棋局已呈包围之势。

　　腾讯游戏产业链布局

　　联动卡位效应明显

　　腾讯早就布局了直播领域，除了虎牙和加码了多次的斗鱼，还曾投资了呱呱视频、红点直播、龙珠直播等，入股bilibili间接覆盖bilibli直播，也自建了QQ空间直播、腾讯直播、企业直播等等。

　　不久前腾讯公布第四季度财报，腾讯PC端和手机游戏收入总计297亿，低于三季度的328亿，环比下滑9.5%，天图资本的董事总经理叶珂分析，由于《王者荣耀》的收入规模太大，其他游戏的收入增长不能有效抵御《王者荣耀》收入的不增长。

　　但腾讯布局整个产业链，则可以在某种程度上抵御游戏行业容易受爆款游戏影响的老问题。《王者荣耀》之后，各大游戏巨头押注的第二个爆款是“吃鸡”游戏。腾讯已经入股了《绝地求生》开发商蓝洞公司，并拿下了《绝地求生》的中国地区独家代理运营权。在此期间，为了抢占市场，网易则率先上线了同是“吃鸡”的《荒野行动》。前两天，蓝洞公司则直接在美国法庭上诉网易的吃鸡游戏属于侵权。

　　此前网易的《荒野行动》在斗鱼上拥有单独的板块，但如今早已下架。在分类顶端，最引人注目的是腾讯自己的代理的《绝地求生》，其中有的房间观看人数高达146万，同时段《荒野行动》的最高观看人数只有4400人。而当网易的爆款新游《第五人格》上线了后，则直接被斗鱼和虎牙封杀。

　　这意味着，除了单纯流量的覆盖，游戏直播更是对腾讯整个产业链条产生了巨大附加价值。

　　不把鸡蛋放在一个篮子里，未来不论是虎牙还是斗鱼成为头部公司，腾讯都可以坐收渔翁之利。游戏产业的联动效应，在与对手的战争中终于开始显示威力。

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