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Facebook就德国监管部门调查隐私泄露一事做出回应

Facebook就德国监管部门调查隐私泄露一事做出回应
2018年04月10日 20:25 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月10日晚间消息，此前德国监管部门要求Facebook就用户数据泄露一事做出解释，而Facebook也按照要求在截止日期之前对此要求进行了回应。该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）目前正在为前往美国国会作证进行准备。

　　上个月在媒体曝出英国政治咨询机构Cambridge Analytica盗取了大量Facebook信息的消息之后，德国汉堡市负责数据保护的官员约翰内斯·卡斯帕（Johannes Caspar）要求Facebook作出解释。汉堡市也是Facebook公司德国办公室的所在地。

　　卡斯帕的一位发言人证实Facebook已经于周一提交了说明，而监管机构给Facebook规定的截止日期为周一午夜之前。另外，这位发言人还表示，卡斯帕最早将于下周完成对Facebook提交的说明的审核工作。

　　一位Facebook发言人表示：“我们依然将努力专注于保护人们的信息。我们珍视任何一次能够向数据保护部门回答问题的机会。”

　　作为全世界规模最大的社交媒体网络，Facebook拥有超过20亿用户，此前他们曾表示Cambridge Analytica曾经通过一个性格测试应用收集用户信息，Facebook认为该机构最多可能通过这个应用获取了8700万用户的信息。

　　虽然只有27万Facebook用户参与了这个测试，然而这个由剑桥大学心理学家亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）设计的应用除了会收集参与者的信息之外，还会收集这些参与者的好友的个人信息，而且是在用户完全不知情的情况下进行信息收集。

　　在美国2016年大选期间，Cambridge Analytica曾经为唐纳德·特朗普（Donald Trump）的竞选提供过帮助。但是该机构表示并未将所获得的Facebook用户数据用在帮助特朗普赢得大选上。

　　卡斯帕曾表示，由于Facebook的服务条款以及用户界面过于复杂难懂，因此很多用户根本不知道该公司会将用户数据分享给第三方应用。他还表示，会根据欧盟隐私规则对Facebook进行进一步调查。(行云)

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