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全球最有价值的100个科技品牌:中国上榜18个(附榜单)

全球最有价值的100个科技品牌:中国上榜18个(附榜单)
2018年04月10日 17:07 新浪综合
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　　来源：金羊网　作者：蒋梦娜

　　近日，英国权威品牌评估机构Brand Finance 发布了 “2018全球100个最有价值的科技品牌榜”。其中，百强品牌总价值达14673亿美元，美国上榜品牌的总价值达9590亿美元，占总榜价值的65%。而中国共上榜18个科技品牌，总价值达2494 亿美元，占总榜价值的17%。

　　亚马逊以1508.11亿美元的品牌价值从第三跃居第一，苹果依然位居第二，品牌价值为1463.11 亿美元，谷歌从去年的第一下滑至第三，品牌价值达1209.11亿美元。其次是Facebook微软以及三星。阿里巴巴以高达58%的品牌增速从第八上升至第七，品牌价值为549.21亿美元，约3500亿人民币，成为中国最有价值的科技品牌。

　　此外，腾讯与华为紧随其后，分别以83%和51%的品牌增速上升至第八、第九名。虽然以阿里巴巴、腾讯、华为为代表的中国科技企业并没有进入前三，但其品牌增速却是前十名的科技品牌中的前三名，远超美国的科技公司。

　　除了阿里、腾讯以及华为之外，中国还上榜了微信（13）、百度（15）、京东（16）、网易（22）、台积电（38）、美的（41）、海尔（52）、海康威视（60）、联想（64）、 格力（66）、小米（68）、携程（74）、中兴（76）、微博（84）、360（95）。

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