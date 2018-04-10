Cambridge Analytica:有数百家公司收集Facebook数据

新浪科技讯 北京时间4月10日晚间消息，Facebook信息泄露事件涉案公司Cambridge Analytica今日表示，该公司并未“入侵”Facebook，以同样方式收集Facebook数据的还有“数百家”公司。

Facebook不久前承认，英国数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。后来，Facebook经调查发现，最多有8700万用户的信息被Cambridge Analytica不当分享。

该事件曝光后，不仅Facebook遭到用户、业界和监管部门的强烈指责和调查，Cambridge Analytica也遭到了多家机构的调查。

Cambridge Analytica周一晚发表一份声明，试图平息媒体对该公司的抨击。Cambridge Analytica代理CEO亚历山大·泰勒(Alexander Tayler)称：“我们没有‘入侵’Facebook。一家研究公司(即“GSR公司”)向我们授权了数据，而这些数据是通过Facebook提供的一款工具非法获取的。”

泰勒还称：“数百家数据公司以同样的方式使用Facebook数据。要说明的一点是：Cambridge Analytica并未非法或不适当地收集或与其他任何人共享这些数据。我们并未违反联邦选举委员会的规定。”

Cambridge Analytica的此番表态正值Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)接受美国国会质询之际。从周二起，扎克伯格将连续两天出席美国国会听证会，接受议员质询。10日，他将出席参议院司法和商业委员会的听证会，而11日将赴众议院能源与商业委员会作证。

根据今日泄露的证词内容显示，扎克伯格承认Facebook没有采取足够的措施防止平台上的工具被用于做伤害他人的事情，例如传播假新闻、外国干扰美国大选、制造仇恨言论、侵犯数据隐私等。

扎克伯格还称：“过去数周，我们一直在努力弄清楚Cambridge Analytica到底做了什么，并采取措施确保这一事件不会再次发生。”(李明)