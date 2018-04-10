外媒：蚂蚁金服拟融资90亿美元 估值近1500亿美元

新浪科技讯 北京时间4月10日晚间消息，《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称，蚂蚁金服准备融资90亿美元，估值高达近1500亿美元，从而成为全球最大的独角兽公司。对此，蚂蚁金服表示不予置评。

该知情人士称，蚂蚁金服目前正与潜在投资者谈判，到目前为止其股票需求非常强劲。90亿美元的融资额也将高于之前预期的50亿美元的融资目标。

知情人士还称，最新一轮融资将为蚂蚁金服估值接近1500亿美元，从而成为到目前为止全球最大的独角兽公司。所谓的“独角兽”公司，是指私营公司的估值超过10亿美元。

蚂蚁金服的本轮融资也正值公司即将IPO(首次公开招股)之际。据了解蚂蚁金服IPO计划的知情人士称，蚂蚁金服最快将于今年IPO。如果蚂蚁金服的IPO估值超过1000亿美元，则该公司市值将超越许多美国大型金融服务公司，包括高盛、Paypal和黑石集团(BlackRock)等。

对此，蚂蚁金服发言人称，拒绝对“市场传闻”发表评论。知情人士还称，蚂蚁金服可能在国内和国外同时上市。

蚂蚁金服的上一轮融资发生在2016年4月，当时该公司从中国投资者获得了45亿美元的投资，为公司估值约600亿美元。

此后，蚂蚁金服营收逐渐增长，并在国内和国外市场拓展支付宝服务，同时也在拓宽面向个人和中小企业的金融服务范围。此外，蚂蚁金服还拥有一项资产管理业务。

据《华尔街日报》称，蚂蚁金服的本轮融资同时面向国内、美国和其他外国投资者开放。

今年2月，阿里巴巴与蚂蚁金服曾联合宣布，根据2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权，并将终止当前与蚂蚁金服的利润分享协议。这笔交易预计于今年下半年完成。蚂蚁金服将来上市后，阿里巴巴及其股东将从中受益。

阿里巴巴昨日还宣布，彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。彭蕾已在蚂蚁金服任职8年，其中包括6年的CEO。

目前，蚂蚁金服旗下支付宝服务拥有超过5.2亿用户，是全球最大的移动支付平台，尽管大部分用户位于中国市场。

近期，蚂蚁金服开始拓展国际市场，与国外一些银行和支付网络签署合作协议。去年，蚂蚁金服还试图以12亿美元收购汇款公司速汇金(MoneyGram International)，但未能获得美国政府的批准。(李明)