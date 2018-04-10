滴滴外卖刚刚称无锡份额升至第一 美团:我们稳居第一

美团发布回击滴滴外卖海报

新浪科技讯 4月10日下午消息，美团滴滴再掀口水战。针对滴滴外卖称无锡正式运营首日市场份额就升至第一的消息，美团外卖方面称，自家在无锡市场稳居第一。

4月1日，滴滴外卖在无锡开启试运营；试运营3天后，滴滴宣称在当地市场份额已达到1/3；4月9日，滴滴外卖正式在无锡上线运营。

滴滴出行CEO程维今日在朋友圈称，交通到物流，运人到运物，滴滴希望打造A点到B点极致效率的运输网络。其配图显示，滴滴外卖在无锡正式上线首日订单突破33.4万单，称在无锡市场份额已经位居第一。

美团外卖方面则发布一张海报称，“你又不是个演员，别设计那些‘第一’的情节。没意见，我只想看看你怎么圆。”并称美团外卖无锡市场稳居第一。

这并不是美团滴滴第一次发起口水战，上一次是关于打车业务。

此前美团打车上线上海后，美团点评CEO王兴宣称美团打车已经在进入城市拿到了三分之一的市场份额。而滴滴区域运营高级总监孙枢则在朋友圈发文质疑其说法，并称补贴畸高会带来黑产和刷单，这会对整个出行业造成巨大创伤。随后双方爆发口水战，美团点评高级总监李洋和美团点评高级副总裁王慧文也先后出面发声。（张俊）