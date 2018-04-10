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资深媒体人张凤安：头条接过低俗生意 裹上算法外衣

资深媒体人张凤安：头条接过低俗生意 裹上算法外衣
2018年04月10日 17:19 新浪科技
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　　相关新闻：广电总局：责令今日头条永久关停内涵段子等低俗产品

　　新浪科技讯 4月10日下午消息，国家广播电视总局今日发文责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，对此资深媒体人张凤安在朋友圈中评论称，头条接过了BAT发家时伴随的电线杆式的低俗生意，裹上了算法的外衣，但做大了之后却没有高阶内容贡献，没有与平台地位相称的主流现象级内容策划。

　　今日早些时候，国家广播电视总局发文称，国家广播电视总局在督察“今日头条”网站整改工作中，发现该公司组织推送的“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，引发网民强烈反感。为维护网络视听节目传播秩序，清朗互联网空间视听环境，依据相关法规的规定，总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

　　以下为张凤安朋友圈全文：

　　今日头头备受版权争议时，我是支持头条的，内容应该拥抱技术。但于我这样的互联网外行来说，始料不及的是两点：1、头条迅速接过了BAT发家时伴随的电线杆式的低俗生意，裹上了算法的外衣。在本国电线杆式的生意有个1000亿很正常；2、其二始料未及的是头条的产品能力，如抖音和内涵段子，属于真正三贴近的现象级产品。但意外的是，头条做这么大了却没有高阶内容贡献，没有与平台地位相称的主流现象级内容策划，这是因为公司太赚钱了还是创始人张一鸣的纯技术的欠缺，不得而知。现在电线杆式生意被约束，段子被永久封杀，头条估值会腰斩吗

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