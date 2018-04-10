迅雷陈磊：别把区块链放在实验室 要放在实际应用中

陈磊 现场图

新浪科技讯 4月10日下午消息，博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。在[再谈区块链]分论坛上，迅雷集团CEO陈磊拿迅雷的产品玩客云举例，在他看来，最好不要把区块链放在实验室，而是把区块链放到实际应用中去，这是最有效的技术进步方式。

根据陈磊介绍，迅雷玩客云每秒能达到100万次以上的运行，陈磊指出，所有的技术都是被逼出来的，迅雷也是被逼出来的。

除了玩客云，迅雷还有一方面用到了区块链技术。陈磊指出，家里用的宽带主要是下行带宽，上行带宽很少。上行带宽基本是闲置，因此迅雷把用户闲置的计算资源收集起来变成企业可用的云计算服务，这里面用区块链去做记账，我们来保证企业和用户之间有一个公平、公正的交易。

“云计算服务这块，迅雷用户有快手、爱奇艺、Bilibili，小米等等很多的企业。”陈磊透露。

而对于用户数据的隐私，陈磊说：“我修你的设备看不到你的数据，绝对的保证你的隐私，作为一个企业我们是不掌握你的隐私。”（王上）

以下为文字实录：

我们迅雷做了一个核心业务叫共享计算，这个名词大家不太熟悉，我稍微解释一下。今天我们去看整个的社会趋势，其实随着人工智能、大数据等等这些业务的高速增长，我们对计算力，做计算的最基础的原材料的需求在高速增长。我们也看这个行业的趋势，我们看到摩尔定律它的效率越来越差，我们看到去年存储、内存在涨价，三星是做内存做的最好的世界优秀企业之一。芯片也在涨价，至少是不落价。

我们看到去年智能手机涨价的很大原因是原材料涨价，这在五年前是完全不可想象，过去每18个月获得的计算性能会提升一倍。我们打败了国际象棋大师的人工智能，它的底层技术叫深度学习，跟打败国际象棋大师的人工智能叫Deep Blue，对计算的要求差了2.5万倍。计算成本必须找到一个方式降低计算成本。

很多人说量子计算是最终去解决计算成本问题的一个很有力的武器，今天量子计算离实用还是有一段距离的。怎么踏踏实实地去解决这个问题？我们看到的社会现象是我们的用户实际上手里掌握的计算资源已经开始超过企业了，去年在中国销售的智能机有的报导说4.5亿，有的说5亿，但是总归是这个量级。X86服务器是我们企业购买的计算资源的最核心的代表，是以千万计，实际上我们看到用户购买的计算资源总量已经在超过企业购买计算资源的总量。你们家里在中国几乎家家户户都有宽带，农村里面也有宽带了，非常的便宜。

宽带在家里用的时候主要用的是下行带宽，你看视频的时候，下载一个文件，都用下行带宽，上行带宽很少，发个指令，2K，上行带宽基本是闲置，铺设的光纤是对等的。我们发明了一种技术，把用户闲置的计算资源收集起来变成企业可用的云计算服务，我们的用户今天有快手、爱奇艺、Bilibili，小米等等很多的企业，这些企业都是互联网这个类型的企业，他们对云计算的质量要求非常高。

我们今天收集用户的计算资源用来做云计算这件事情，已经在商业上得到了充分的验证。这里面区块链在干什么？你看以前我们买计算设备的时候是去浪潮买，浪潮是一家企业，我们也是一家企业，企业和企业的购买行为是对等的。国家有法律去监管企业的行为、合同等等，今天这个购买它是在企业和用户之间发生，这个过程中用户是一个弱势群体，用户没办法和企业签合同，企业不执行合同用户也没法告人家，成本太高，他也不懂，我们用区块链去做记账，我们来保证企业和用户之间有一个公平、公正的交易。

在记账的过程中，我们也可能是运气，我们做了一个很多很多用户参与的区块链应用。我们去收集用户计算资源的设备叫玩客云，我们把这个设备卖给用户，它其实是一个私人云盘。就好像是百度云。这个私人云盘放到家里插上硬盘，你就可以用你的手机在任何地方访问，迅雷下载的功能是放在玩客云里面，我们是他们终身免费极速下载服务，在市场上如果包年的话，用户买我们的会员服务包年288一年。我们卖的硬件设备对用户来说相当于买了两年的会员服务，其实是终身永久享受的，再加上硬件很多的服务功能。

隐私最近变成一个热门的话题，我们知道Facebook的事情我们把自己的信息、照片、视频存到百度云，存到云端是不是很安全，这个问题最近讨论了很多。你有一个选择，存到自己的家里，不要存到网上。我们为什么不把硬盘做到玩客云里？我修你的设备看不到你的数据，绝对的保证你的隐私，作为一个企业我们是不掌握你的隐私。

说到这个区块链，用户买了这个玩客云，我们是不能做服务，我们需要用户资源参与我们的服务，参与了这个活动之后，我们才会把设备拿去做企业服务，包括家里的带宽，插上的硬盘等等。这个产品在市场上得到了用户的认可，非常荣幸得到用户的认可，在京东我们的预约量超过2000多万。9月28号还是9月23号上的京东，记不太清了。用户对这个产品还是接受度非常高。

我们卖了超过百万台的设备之后，就有百万个这样的设备在用户的手里，有百万的家庭参与了这个活动，就有百万人用这个区块链。对我们区块链的要求就要求很高。刚才大家都提到了区块链最核心的问题是每秒钟能够进行多少次我们认为是智能合约的执行，迅雷今天能够做到100万次。我们也是被逼出来的，所有的技术都是在使用的过程当中被逼出来的。我曾经在谷歌工作过，谷歌为什么开创了互联网技术新的时代，它也是被逼出来的。

我个人的观点，我们最好不要把区块链放在实验室里，而是把区块链放到实际的应用当中去。当你把说一个技术放到实用当中，每天必须面对使用的压力，就会逼着你提升你的技术。提升不了用户就骂你，这是最有效的技术进步的方式。