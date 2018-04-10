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滴滴:无锡外卖业务份额跃升第一 程维:运人到运物

滴滴:无锡外卖业务份额跃升第一 程维:运人到运物
2018年04月10日 13:47 新浪科技
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程维微信朋友圈程维微信朋友圈

　　新浪科技讯 4月10日午间消息，滴滴出行CEO程维今日在朋友圈称，滴滴外卖无锡市场份额已居第一。程维还称，从运人到运物，滴滴希望打造A点到B点极致效率的运输网络。

　　去年12月，滴滴正在试水外卖业务的消息曝光。4月1日，滴滴外卖在无锡开启试运营；试运营3天后，滴滴宣称在当地市场份额已达到1/3；4月9日，滴滴外卖正式在无锡上线运营。

　　程维今日在朋友圈称，交通到物流，运人到运物，滴滴希望打造A点到B点极致效率的运输网络。配图上显示，滴滴外卖在无锡正式上线首日订单突破33.4万单，称在无锡市场份额已经位居第一。

　　滴滴外卖官方也发布致用户信称，外卖是滴滴一次尝试，这次成绩也验证滴滴出行用户和外卖用户的高度重合，以及在产品技术上的协同效应。滴滴称希望将“运送人”的经验和在专快车、代驾、拼车等产品上积累的先进算法技术，在“运送物”上发挥更大的价值创造。(张俊)

　　以下为滴滴外卖官方致谢信：

　　感谢广大用户、骑手和商户的热情和信任，经过8天的试运营，滴滴外卖昨天（4月9日）正式在无锡全城范围内上线，当日订单33.4万单。这意味着滴滴外卖在短短9天内已成为无锡市场份额第一的外卖平台，远超此前预期。

　　外卖是滴滴在创造用户价值上的一次尝试，这次取得了意料之外的成绩，验证了市场旺盛的需求，滴滴出行用户和外卖用户的高度重合，以及在产品技术上的深厚积累和协同效应。

　　出行的本质是运输，过去几年来滴滴已经搭建了高效智能的运输服务网络，外卖平台的上线则是这一服务网络的延展。滴滴希望将“运送人”的经验和在专快车、代驾、拼车等产品上积累的先进算法技术，在“运送物”上发挥更大的价值创造。

　　外卖服务在线下餐饮零售业的渗透率还有极大提升空间，这个市场充满了挑战和机会。由于产品刚刚上线，还存在很多的不足，滴滴将以用户价值为导向，持续围绕用户体验不断升级迭代产品和服务水平。请大家多给我们提宝贵意见。

滴滴外卖程维
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