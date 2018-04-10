新浪科技> 创业 > 正文

原新京报总编辑王跃春入职山水创投 再与戴自更搭档

原新京报总编辑王跃春入职山水创投 再与戴自更搭档
2018年04月10日 09:53 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
王跃春 资料图王跃春 资料图

　　新浪科技讯 4月10日早间消息，戴自更、王跃春相继离开新京报后，又继续了新京报时期的合作，在创投领域再次搭档。新京报原总编辑王跃春去年年底离职后已经低调入职山水创投基金，该创投基金是新京报与北京文投集团联合社会资本共同发起，戴自更任董事长，王跃春任经理、董事。

　　4月4日，在中国科协主办、科技传播中心承办的“风向标——中国创新创业先锋论坛”上，王跃春以投资机构负责人的身份参加并做了发言。在人民网创投频道的相关报道中，王跃春的新身份是“山水创投创始人”，山水创投为摩拜的投资方代表之一，在会上，王跃春发言呼吁行业应警惕互联网巨头形成新的公权力，并且以美团收购摩拜为例，表示据她所知，虽然在收购中创始团队获得了不错的财务回报，但在昨晚开会投票之前，创始团队都在极力反对这起收购，因此才有摩拜CEO王晓峰“胳膊拧不过大腿”的感慨。

　　此前，4月2日，“寻找中国创客”第四季启动峰会宣布，“寻找中国创客”品牌升级为“山水创投”，同时，新京报与北京文投集团联合社会资本发起“山水创投”集团，新京报创始人、北京文投集团总经理戴自更任山水创投董事长，旗下有创投新媒体、活动运营公司、山水创投基金、创客导师基金等。

王跃春在山水创投任经理、董事王跃春在山水创投任经理、董事

　　工商信息显示，山水从容传媒投资有限公司2015年12月4日在北京朝阳分局登记成立。2018年3月29日，山水从容和北京文投出资成立北京山水锦绣创业投资有限公司，其中山水从容出资400万元（大股东），北京文投出资200万元，董事长为戴自更，王跃春任经理、董事。(王上)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有