原新京报总编辑王跃春入职山水创投 再与戴自更搭档

王跃春 资料图

新浪科技讯 4月10日早间消息，戴自更、王跃春相继离开新京报后，又继续了新京报时期的合作，在创投领域再次搭档。新京报原总编辑王跃春去年年底离职后已经低调入职山水创投基金，该创投基金是新京报与北京文投集团联合社会资本共同发起，戴自更任董事长，王跃春任经理、董事。

4月4日，在中国科协主办、科技传播中心承办的“风向标——中国创新创业先锋论坛”上，王跃春以投资机构负责人的身份参加并做了发言。在人民网创投频道的相关报道中，王跃春的新身份是“山水创投创始人”，山水创投为摩拜的投资方代表之一，在会上，王跃春发言呼吁行业应警惕互联网巨头形成新的公权力，并且以美团收购摩拜为例，表示据她所知，虽然在收购中创始团队获得了不错的财务回报，但在昨晚开会投票之前，创始团队都在极力反对这起收购，因此才有摩拜CEO王晓峰“胳膊拧不过大腿”的感慨。

此前，4月2日，“寻找中国创客”第四季启动峰会宣布，“寻找中国创客”品牌升级为“山水创投”，同时，新京报与北京文投集团联合社会资本发起“山水创投”集团，新京报创始人、北京文投集团总经理戴自更任山水创投董事长，旗下有创投新媒体、活动运营公司、山水创投基金、创客导师基金等。

王跃春在山水创投任经理、董事

工商信息显示，山水从容传媒投资有限公司2015年12月4日在北京朝阳分局登记成立。2018年3月29日，山水从容和北京文投出资成立北京山水锦绣创业投资有限公司，其中山水从容出资400万元（大股东），北京文投出资200万元，董事长为戴自更，王跃春任经理、董事。(王上)