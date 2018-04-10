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YouTube非法收集儿童数据 隐私保护团体提起指控

YouTube非法收集儿童数据 隐私保护团体提起指控
2018年04月10日 08:52 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月10日上午消息，23个隐私及儿童保护团体向FTC提交文件，指责YouTube非法收集儿童数据。无商业化童年运动（Campaign for a Commercial-Free Childhood）组织是所有团体的领导者，它认为YouTube侵犯了《儿童隐私保护法案》（Children’s Online Privacy Protection Act），未经父母允许，YouTube收集13岁以下儿童的数据。

　　CCFC执行主管乔希·歌林（Josh Golin）认为：“这样做很不公平，它利用谷歌的强大权势，瞄准儿童，这些儿童根本不知道发生了什么事。”

　　《儿童隐私保护法案》明确要求，对于自己的数据收集行为，平台必须告诉父母，在收集数据之前必须得到父母的许可，且许可可以检测。歌林认为YouTube违反了法案，因为它没有将儿童视频与其它视频区分。为了发送定向广告，YouTube从平台的所有视频收集数据，即使有些视频标明是面向儿童的，也会收集。收集的数据包含观看历史记录、设备信息、位置信息，YouTube利用数据推送用户可能喜欢的内容。

　　YouTube在声明中回应称：“我们正在对指控进行评估，我们会深入思考，看看有没有可以改善的地方。一直以来，保护孩子和家庭是我们的头等大事。因为YouTube并不是针对儿童的，我们投入许多资源，开发YouTube Kids App，提供专门面向儿童的替代方案。”

　　事实上，YouTube明确要求用户的年龄至少达到13岁，而且它还在广告政策中规定，不许收集13岁以下儿童的数据。CCFC认为，YouTube提出的年龄限制只有在创建帐户时才适用。如果没有登录，任何年龄的用户都可以观看视频，数据可能会被收集，因为网站不会对年龄进行检查。歌林还说，FTC将会决定是否对YouTube处以罚款，如果罚款，还会确定金额。他还说FTC有权对YouTube开出几十亿美元的罚单。(德克)

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