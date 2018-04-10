Coinbase采取技术、监管双向措施 扩大业务范围

新浪科技讯 北京时间4月10日早间消息，美国领先的加密货币市场Coinbase正在扩大业务，以期保持竞争优势。

这家总部位于旧金山的公司发布了一系列公告，为支持新的加密资产铺平了道路，同时据媒体报道，该公司正在加大与监管机构合作的力度。

这家成立近6年的公司采取上述举措可能有助于界定某些数字资产是否是证券，并找到交易这些产品的合法途径。

Canaccord Genuity的研究助理Scott Suh说，“看来他们不但正在从（技术）层面夯实支持代币的基础，从监管的角度来看也是如此。”

据《华尔街日报》上周五援引知情人士的话说，最近几周，这家初创公司与证券交易委员会的官员见面，讨论如何将其注册为有执照的经纪公司和电子交易场所。

一位知情人士证实，这家加密货币公司正在与美国证监会商讨登记业务事宜。Coinbase拒绝置评。

一些分析师认为，一旦拥有券商牌照，Coinbase可能会更加容易地支持更多加密货币交易，并遵守证券监管规则。

“如果要交易证券，他们需要具备经纪人资格，”硬币中心（Coin Center）执行主管杰瑞·布里托（Jerry Brito）说，这是一家数字货币宣传机构，总部位于华盛顿特区。“我能想象（Coinbase）出售其他代币的情景。”

同时，这家总部位于旧金山的公司正在建立自己的技术力量，以处理新的加密货币，美国证监会有望将其中许多数字货币品种设定为证券。

上周四Coinbase表示，打算在未来几个月内允许客户退出比特币交易，这是目前市值最大的加密货币交易品种。这个消息宣布前一周，该公司计划支持以太坊ERC20技术标准，许多通过通行ICO流程启动的代币都在应用这一标准。

当时Coinbase指出，不再为其平台添加特定资产。

Canaccord Genuity的高级证券分析师迈克尔·格拉汉姆（Michael Graham）说，Coinbase公司被广泛认为是加密货币行业内最合法的企业，在目前的情况下他们只选择参与四种数字代币的交易，即比特币、比特币现金、以太坊和莱特币。这种做法已经致使许多散户投资者迅速转移到其他可提供更多加密货币交易品种的交易平台。

“Coinbase已经看到发生的情况，他们想在那些市场分到一杯羹。”他说。

其他加密货币交易平台正在采取不同策略，力求获得美国监管机构的支持。例如Bittrex表示，正在对平台上190多种非证券交易产品进行评估。

Overstock.com说，正在通过并购行为，获得一种名为“另类交易系统”的许可证，其子公司本周一透露，即将推出一段数字资产交易平台演示视频。

Coinbase也将触角延伸到其他金融业务领域。

该公司上周四宣布启动“Coinbase风投”项目，这是一种孵化期基金，旨在对加密货币和区块链领域的早期初创企业予以支持。Coinbase公司的总裁兼首席运营官Asiff Hirji在参加电视台的财经节目时透露，该基金已有1500万美元用于投资，而且，资金规模还将增长。

3月初，Coinbase还发布了一支加权指数基金，允许美国投资者对列入GDAX交易所的所有上市资产进行交易。该指数基金类似于道琼斯工业平均指数，后者采用30支股票价格来反映美国经济运行状况。

同时在2月中旬，该公司推出了“Coinbase商务”服务，让商家接受主要加密货币作为支付手段。

作为加密货币行业巨头，尽管Coinbase的市值在去年8月达到16亿美元，截止到11月末，用户数量增长了一倍以上，超过1300万，但是，该公司也无法避免成长的烦恼。

当Coinbase去年12月试图立即推出比特币现金交易时，市场一片哗然，有评论家指出，比特币的价格上涨与这一消息不无关系。该公司首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）随后在12月20日发文称，正在对可能的内幕交易展开调查。目前，此事尚未出现任何更新进展。(斯眉)