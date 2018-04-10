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迅雷陈磊：区块链给了中国一个超越美国的机会

迅雷陈磊：区块链给了中国一个超越美国的机会
2018年04月09日 22:46 新浪财经
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迅雷集团CEO陈磊迅雷集团CEO陈磊

　　新浪财经讯 4月9日，由新浪财经、正和岛联合主办的2018博鳌新浪财经之夜·正和岛夜话在海南举行，迅雷集团CEO陈磊认为，区块链的创新改变了社会组织结构，给了中国一个超越美国和西方国家的机会。

　　在陈磊看来，科技创新有两种：专业性创新，即改变做事的方法，比如蒸汽机、人工智能都是专业性的产品。另外一种是技术创新，它可以改变社会的组织结构。“互联网是这样一个技术创新，区块链也是技术创新”。

　　特别重要的是，电子产业、通信产业、互联网产业的发展过程中，中国其实都比美国和西方国家起步要晚，而区块链真的是一个非常重要的机会，因为中国几乎跟西方世界同时起步，陈磊表示，“这是新时代当中，最重要和最应该把握的机会，希望区块链领域有更多中国的公司和创业者加入”。

　　陈磊还介绍道，泰国的法律中把区块链上发行的币分为两部分，一个叫做加密货币，一个叫做数字通证。监管层对待加密货币和数字通证的政策是不一样的。“实际上对数字通证很明确，泰国央行的领导、副行长表达说是非常支持和鼓励的”。

　　“有很多人特别是集中在去年8月份之前的一段时间里，密集的炒作，‘割韭菜’，伤害了很多用户，这个行为也给区块链行业抹了黑，但是我觉得不能把小孩跟洗澡水一块儿倒掉”，陈磊称。

　　其次，“数字通证在一个垂直领域里面合理地使用，我觉得一定是非常有价值的”。

　　陈磊说，在历史上，无论是什么样奇怪的技术，中华民族都能够加以融合，“中华民族能够吸收世界先进的技术和文明的能力，在过去的5000年里面证明是非常优秀的。这是一种民族的自信性”。

　　“我们一定能够既让区块链、数字通证得到很好的发展，又同时能够保证用户不被坏人所伤害，应该对我们的社会主义体制的优越性有信心”，陈磊表示。

陈磊迅雷区块链
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