朱月怡：聚集800万用户 把鲜花从礼品变成了生活

花点时间创始人、CEO朱月怡

新浪财经讯 4月9日，由新浪财经、正和岛联合主办的2018博鳌新浪财经之夜·正和岛夜话在海南举行，花点时间创始人、CEO朱月怡出席并参与话题讨论。

花点时间把一个看起来还蛮传统的赛道，做成让年轻人不断消费的品类，朱月怡称，这是她作为创业者最骄傲的部分。

因为以前绝大多数女生想要看到花是要等着男生来送的，“幸福一点一年收一次，”但花点时间做了一件事情，把鲜花从礼品变成了生活，每周可以收一次。花点时间发展了两年，平台上聚集了800万用户，“去年是我们的第二年，卖掉了三分之一个斗南鲜花拍卖市场。”

以下为演讲全文：

朱月怡：过去7年里，我是一个创业者。

创业的前半生，有一个梦想，就是让每个人都能拥有从前少数人才能有的私人专车，所以跟易到用车创始团队一起开启了创新之门。这个过程失去很多，比如一半的（头）发量。更得到很多，比如在中国创新创业原来是这样又爽又酷的事情。

2年前，我开始了创业的下半场。创立了花点时间。花点时间做什么呢？每周一束鲜花，送到你的身边，我们的用户管它叫做“每周一花的小幸福”。有人说，跟出行比，这是件小事，我却不以为然。且不说，一年数百亿且高速成长的鲜花市场，约等于一个中国电影票房。鲜花不仅仅是植物，更是许多人生活里的一道光。以前绝大多数女生想要看到花是要等着男生来送的，幸福一点一年收一次。但花点时间做了一件事情，把鲜花从礼品变成了生活，每周可以收一次。我亲眼见到写字楼里的白领们在洗手间狭小的环境里欢声笑语为花换水，也有一直郁郁寡欢的主妇靠每周一花重新绽放笑容，更有花农从前提心吊胆的盼着情人节，现在一年365天都可以种花卖花，再也不担心鲜花烂在地里。

花点时间发展了两年，平台上聚集了800万用户。去年是我们的第二年，卖掉了三分之一个斗南鲜花拍卖市场。