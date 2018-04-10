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凡普金科创始人：金融赋能与金融下沉必将是未来趋势

凡普金科创始人：金融赋能与金融下沉必将是未来趋势
2018年04月09日 21:49 新浪财经
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凡普金科创始人兼首席执行官董祺凡普金科创始人兼首席执行官董祺

　　新浪财经讯 4月9日，由新浪财经、正和岛联合主办的2018博鳌新浪财经之夜·正和岛夜话在海南举行，凡普金科创始人兼首席执行官董祺认为，社会的发展方向是个人或者那些分散式的力量能够发挥越来越大的作用，而金融就能够起到赋能的作用。我们始终相信金融的下沉可以让更多人得到金融服务，这一定是趋势。

　　以下为发言摘编：

　　董祺：很高兴有机会和大家在这里交流，我叫董祺，是一家金融科技公司凡普金科的创始人和CEO。简单介绍一下，我们是做金融科技的，最主要的目的是希望能够推动金融服务的下沉。因为金融拥有“赋能”的属性。因为涉及到赋能，从社会发展的方向来看，是最后个人或者是那些分散式的力量能够发挥越来越大的作用。所以，我们会全力推动金融服务的下沉。

　　凡普金科的愿景是让金融有温度，让更多的人可以得到低门槛的金融服务。审慎在金融服务里的确是非常关键的一个词，我们要处理风险，你要借钱出去当然很容易，但是做成交易的那一刻只是你整个服务的开始，而不是结束。所以，审慎原则是会贯穿始终，但我们始终相信金融的下沉让更多人得到金融服务，这一定是趋势。

　　主持人：金融创新和踩线，怎么区分？

　　董祺：这个问题会长期存在，也会长期博弈。

　　主持人：你怎么做的？

　　董祺：我们会在那些相对比较成熟的领域、业务模式里，更审慎地考虑风险。而在那些刚刚开始的领域，我们不会那么多地考虑风险，我们会验证新技术、新模式，是不是能够进行。监管和创新其实有非常长的周期。当你创新过度、市场过热，就像整个财政和货币开始紧缩，但紧缩一段时间之后，看到可能活力又不太足了，就会又有一定程度的放开。我想风险和监管会长期存在，但大的趋势是每个人会因为金融服务得更下沉、更普及，被更大程度地赋能。

　

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