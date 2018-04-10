新浪科技> 互联网> 博鳌论坛：科技嘉宾热议发展专题 > 正文

好未来总裁白云峰：教育行业将会出现千亿市值的企业

好未来总裁白云峰：教育行业将会出现千亿市值的企业
2018年04月09日 21:49 新浪财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
好未来集团总裁白云峰好未来集团总裁白云峰

　　新浪财经讯 4月9日，由新浪财经、正和岛联合主办的2018博鳌新浪财经之夜·正和岛夜话在海南举行，好未来集团总裁白云峰出席并演讲。

　　白云峰表示，好未来的使命是用科技推动教育进步。“教育是一个万亿规模的产业，好未来的使命和愿景是希望未来每一个家庭的孩子都有一个好未来”。

　　他分析称，教育行业有三代变迁。第一代是以运营驱动的，催生了全国数十家大概10亿美元的企业。第二代是以研发和教学驱动的，以好未来和新东方为代表。“我们有大量全职来自清华、北大和顶尖的211和985院校的博士生、研究生、本科生做基础课程的研发。有来自BAT行业的产品架构师和工程架构师来设计线上和线下产品的互动”。第三代企业可能会从教研驱动转换成数据加服务驱动。“未来十年，有机会在教育行业出现千亿美金市值以上的企业”，白云峰表示。

　　在谈到近年来大火的“知识付费”时，他表示，这是消费升级带来的一种获取知识的新渠道。“你会看到很多孩子获取知识的方式正在发生改变，打开世界的方式正在发生改变”。“教育是为数不多的不需要去产能的行业，高质量的供给是远小于市场需求的”。

　　白云峰用三个字来形容教育行业产品升级的方向——多、快、好，他认为，“高质量的教育产品应该满足学生多元化的需求，同时能够便利地触达，这是未来教育产品的三个顶层基因。”

我要反馈
相关专题： 博鳌论坛：科技嘉宾热议发展
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有