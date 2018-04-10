好未来总裁白云峰：教育行业将会出现千亿市值的企业

好未来 集团总裁白云峰 集团总裁白云峰

新浪财经讯 4月9日，由新浪财经、正和岛联合主办的2018博鳌新浪财经之夜·正和岛夜话在海南举行，好未来集团总裁白云峰出席并演讲。

白云峰表示，好未来的使命是用科技推动教育进步。“教育是一个万亿规模的产业，好未来的使命和愿景是希望未来每一个家庭的孩子都有一个好未来”。

他分析称，教育行业有三代变迁。第一代是以运营驱动的，催生了全国数十家大概10亿美元的企业。第二代是以研发和教学驱动的，以好未来和新东方为代表。“我们有大量全职来自清华、北大和顶尖的211和985院校的博士生、研究生、本科生做基础课程的研发。有来自BAT行业的产品架构师和工程架构师来设计线上和线下产品的互动”。第三代企业可能会从教研驱动转换成数据加服务驱动。“未来十年，有机会在教育行业出现千亿美金市值以上的企业”，白云峰表示。

在谈到近年来大火的“知识付费”时，他表示，这是消费升级带来的一种获取知识的新渠道。“你会看到很多孩子获取知识的方式正在发生改变，打开世界的方式正在发生改变”。“教育是为数不多的不需要去产能的行业，高质量的供给是远小于市场需求的”。

白云峰用三个字来形容教育行业产品升级的方向——多、快、好，他认为，“高质量的教育产品应该满足学生多元化的需求，同时能够便利地触达，这是未来教育产品的三个顶层基因。”