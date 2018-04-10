财团25.8亿美元收购Verifone 后者盘后股价大涨51%

新浪科技讯 北京时间4月10日早间消息，本周一，支付技术公司Verifone Systems Inc同意私有化，这宗交易由Francisco Partners领导的财团主导，财团支付25.8亿美元现金让公司私有化。Verifone主要制造POS支付设备。

Verifone对外宣称，交易估值约为34亿美元，包含债务，整个交易预计今年三季度完成。交易涉及到竞购条款期（ go-shop period），在规定时间内，Verifone董事会和顾问可以考虑其它替代方案，到5月24日截止。

加拿大机构投资者英属哥伦比亚投资管理公司（British Columbia Investment Management Corp）曾向Verifone投资，这次它成为财团的成员，收购Verifone。Verifone提供的资料显示，交易的股权价值是以截止1月31日的流通稀释股数量计算的，总计1.122亿股。

财团开出每股23.04美元收购价，现金支付，比周一Verifone的收盘价15美元溢价54%。受此消息影响，截止发稿时Verifone盘后价达到22.61美元，上涨约51%。(德克）