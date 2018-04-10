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虎牙在美提交IPO申请：拟登陆纽交所筹资2亿美元

虎牙在美提交IPO申请：拟登陆纽交所筹资2亿美元
2018年04月10日 05:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月10日凌晨消息，虎牙周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）上市申请文件。招股书显示，虎牙计划通过IPO交易筹集最多2亿美元资金，该公司申请将其美国存托股票（ADS）在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，交易代码为“HUYA”。

　　虎牙在招股书中称，该公司是中国市场上最大的游戏直播平台。据咨询公司Frost & Sullivan Report数据显示，按平均MAU（月度活跃用户人数）、2016年和2017年第四季度每移动活跃用户在移动应用上平均每日花费的时长、以及在2016年和2017年拥有最多的活跃主播等标准衡量，虎牙拥有中国最大、最活跃的游戏直播社区。

　　招股书还披露了虎牙的财务信息。在2017年，虎牙的总净营收为人民币21.85亿元（约合3.36亿美元），相比之下2016年为人民币7.97亿元。其中，直播营收为人民币20.70亿元（约合3.18亿美元），相比之下2016年为人民币7.92亿元；广告及其他营收为人民币1.15亿元（约合1770万美元），相比之下2016年为人民币493万元。

　　虎牙2017年毛利润为人民币2.55亿元（约合3919万美元），相比之下2016年毛亏损为人民币2.98亿元；总运营支出为人民币3.59亿元（约合5525万美元），相比之下2016年为人民币3.28亿元；运营亏损为人民币9487万元（约合1458万美元），相比之下2016年为人民币6.26亿元。

　　2017年归属于虎牙的净亏损为人民币8097万元（约合1245万美元），相比之下2016年归属于虎牙的净亏损为人民币6.26亿元；2017年归属于虎牙普通股股东的净亏损为人民币1亿元（约合1549万美元），相比之下2016年归属于虎牙普通股股东的净亏损为人民币6.26亿元；2017年每股普通股基本和摊薄亏损均为人民币1.01元（约合0.15美元），相比之下2016年为人民币6.26元。

　　截至2017年12月31日，虎牙的现金和现金等价物总额为人民币4.43亿元（约合6802万美元），相比之下截至2016年12月31日为人民币619万元。截至2017年12月31日，虎牙来自于业务运营活动的净现金为人民币2.42亿元（约合3726万美元），相比之下截至2016年12月31日用于业务运营活动的净现金为人民币4.20亿元。

　　在虎牙提交招股书之前，公司董事和高管的持股信息如下：李学凌实益持有6874809股A类普通股，持股比例为3.7%；董荣杰实益持有4970804股B类普通股，持股比例为2.7%。公司所有董事和高管总共实益持有11845613股A类和B类普通股，总持股比例为6.3%。

　　主要（及献售）股东中，欢聚时代（NASDAQ：YY）在虎牙提交招股书之前实益持有90066152股B类普通股，持股比例为48.3%；Linen Investment Limited实益持有64488235股B类普通股，持股比例为34.6%。

　　虎牙此次IPO交易的承销商为瑞信证券、高盛瑞银证券。（唐风）

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