美国国会公布扎克伯格周三听证会证词

新浪科技讯 北京时间4月10日凌晨消息，美国国会周一公布了Facebook创始人及CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）为周三向众议院下属能源和商业委员会（House Energy and Commerce Committee）作证而准备的证词。

扎克伯格本周将出席美国国会的两次听证会，他还将于周二在参议院下属司法委员会和商业委员会举行的一次联合听证会上作证。

在有报道称政治数据公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）不正当地获取了最多8700万名Facebook用户的个人信息之后，该公司正面临着各方质疑。而这桩数据丑闻只是Facebook平台上数据滥用的最新例子，此前有报道称俄罗斯曾在2016年美国总统大选期间干涉选举，并曾干预备受争议的英国脱欧全民公投。

最近几周以来Facebook一直都在向华盛顿派出代表，想要解决Facebook平台上的外国干预问题，但即将于本周举行的听证会则将是该公司第一次有机会向国会议员阐述隐私权政策，同时也将是扎克伯格首次在国会露面。（唐风）