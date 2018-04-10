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现金贷APP沦为网络高利贷 以费代息暗抬利率

现金贷APP沦为网络高利贷 以费代息暗抬利率
2018年04月10日 02:07 新浪综合
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　　来源：经济参考报

　　□记者 毛一竹 周颖 广州报道

　　近年来，现金贷因其灵活便捷、低门槛的借款方式，迎合了不少年轻“剁手族”的消费需求，从而在互联网金融中异军突起。然而，看似简单、快速又低息，不过是诱人上钩的幌子。合同里暗藏的手续费、服务费或其他巧立名目的费用，让到手的借款先打了折扣，变相抬高了利率。许多平台年化利率逾100%，更有甚者高达几倍，堪称“网络高利贷”。

　　尽管监管部门多次下文要求清理整顿，不少违规机构纷纷退场，但仍有不少既不持牌、也没备案的“助贷机构”，通过与银行、信托、持牌系消费金融公司、小贷公司等合作的方式提供现金贷服务。

　　专家呼吁，监管部门对类似中介性质的“助贷机构”实行登记备案，强化平台方对关键信息披露的义务，并制定“负面清单”，强化事前事中监管，提高行业准入门槛。

　　“连环套”套住年轻“剁手族”

　　“只需一张身份证，20分钟即可到款”。无抵押、无担保的现金贷APP在移动互联网时代迅速蹿红，成为不少年轻人“手机上的银行”。在云南某高校读书的张兵（化名）为了买名牌鞋子和手表，从2016年2月开始在现金贷APP上借钱。第一笔只借了1000多元，因为日常开销比较大，借款还不上，又不敢跟家人张口要钱，只好从其他现金贷APP上借更多的钱，补上一笔借款的“窟窿”，结果债务链条越拉越长。

　　“开始觉得现金贷来钱很快，有的平台一天之内到账，有的平台2小时到账。”据张兵回忆，他手机上下载了七八十个现金贷APP，仅仅一年半时间，差不多借遍了其中的三分之一，为了“拆东墙补西墙”，反而背上7万多元的债务。

　　“这对一个农村家庭来说不是一笔小数目。”张兵的叔叔接受记者采访时说，“我们不认得他穿的用的是名牌，直到他还不上账，主动向家里坦白，才得知他卷入了现金贷。父母虽然替他把债都还了，但觉得很伤心，竟被孩子瞒了那么久。”

　　大三学生李娜（化名）原本是富家女，家里破产后，花钱大手大脚的习惯却没改过来。在朋友介绍下她开始从现金贷APP上借钱，于是，噩梦开始了。

　　“以前家人给我的生活费有两三千，破产之后每月生活费只有几百块，我不想让周围人看笑话，以前用什么高级化妆品，现在还用什么，衣服一买一大堆。”李娜告诉记者，“现金贷APP借钱很容易，借钱的笔数多到自己数不清，最后都记不清自己欠了多少，现在想来真是蒙蔽了双眼，悔不当初。”

　　李娜在三四十个现金贷APP上借钱，债务像滚雪球一样越滚越大，终于扛不住了，各平台的催债电话纷纷打给她的家人朋友，声称要打爆她的通讯录。家人想方设法，陆陆续续帮她还了近30万元，到现在还没有悉数还完。

　　还有的平台故意引导学生去其他平台借款还债。广东胜伦律师事务所律师郑明告诉记者，曾有一名女大学生欠下13万多元债务寻求法律咨询，其中14笔是现金贷，一个平台引导她去另一个平台借款还债，导致欠款越积越多。

　　旺盛的借贷需求促使现金贷市场迅猛生长。据第三方机构网贷之家研究院统计，目前安卓市场上有超1000家做现金贷业务的APP。2017年4月17日安卓市场排名前100的现金贷平台累计下载量总共约为8亿次，而11月10日统计数据则约为18.49亿次，仅半年多，下载量翻了2.3倍。

　　巧立名目以费代息抬高利率

　　一些大学生和“打工族”涉世未深，欠缺金融、法律知识，易被“看起来很美”的广告所蒙蔽。深圳律师协会互联网金融专委会主任陈科军介绍，一些现金贷平台的借款门槛低，很难控制不良率，有的平台不良率高达百分之五六十。为了覆盖不良率，只有抬高利率、手续费，年轻人容易被“零门槛”吸引，忽略了合同里的这些陷阱。

　　其中，最常见的做法就是变相抬高利率的“砍头息”。张兵、李娜等人提供的手机交易记录截图显示，这些现金贷APP以收取管理费或服务费、审核费等名义，从借贷本金中扣除费用，使得借款人实际收到的借款金额低于借款合同上约定的金额，变相提高借款人利率。

　　例如，张兵在云速贷APP上借款2000元，看似月利率1.5%，实际扣除费用，到账只有1820元，期限3个月，应还款2478.39元，年化利率达147%。李娜在“现金白卡”APP上借款1900元，实际到账1615元，服务费285元，一期14天，应还款1976元，年化利率高达583%。

　　根据央行和最高法院对民间借贷的要求，借贷双方约定的年利率不得超过36%，超过部分的利息约定无效。但一些现金贷平台为了规避风险，只要借款一还完就不再显示服务费、逾期费的具体明细。

　　此外，大量现金贷平台审核不严，对借款人是否学生身份的审核形同虚设。

　　2017年4月，《关于银行业风险防控工作的指导意见》发布，明文规定，禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷服务。但在实际操作中，学生们只需提供身份证，随便填些公司信息便能蒙混过关。

　　“虽然是学生，但填身份证基本就能通过。有些平台在借款的时候要求借款人填写公司名称、地址、公司联系方式。我随便搜索一个填上去，基本不会被拒，这些就是走形式。如果还不上钱逾期了，平台会说我骗贷，使用虚假信息。”张兵说。

　　一旦无法还款，现金贷平台就会采取“呼死你”的方式，打爆借款人通讯录。“真的很要命，有时半夜十一二点都会接到催债电话。”张兵说。

　　2017年4月，金融监管层首次提及对现金贷业务进行整顿；北京、广州等地也相继加紧整顿现金贷的步伐。据李娜、张兵反映，他们借款的平台有一些在还款后倒闭了，但其他现金贷平台仍然存在。

　　隐藏借款记录导致维权难

　　饱尝现金贷恶果的大学生、年轻“打工族”不在少数，极端事件屡屡见诸报端。记者在采访中发现，陷入现金贷骗局的学生相当一部分来自困难家庭，为了偿还现金贷“连环套”带来的债务，背负着巨大的精神压力、心理压力。而维权难是许多被现金贷坑害的大学生共同面临的困境。

　　来自农村贫困家庭的小金欠下12600元网贷，不敢告诉父母，也害怕同学们耻笑，小金只能靠自己打工偿还债务，“天天被贷款公司骚扰催款。甚至是恐吓威胁，已经严重影响我的正常生活。我一度感觉自己出现了轻微的抑郁。”

　　根据多名学生提供的催款短信，这些金融公司已经把催款任务委托给了专门的催款公司。这些公司使用很多恐吓的话语威胁大学生。比如要上门找家人索要，公开个人不良征信记录，“马上进入司法程序”，“老赖称呼要跟随三代，后代上学都受影响”，网上通缉等，以致很多学生惶惶不可终日，精神压力巨大。

　　“开始以为自己借的数额小，只要假期去找份兼职，还是可以把钱还上的。后来逐渐发现，利息太夸张了。做兼职的时候，催款电话打个不停，根本没法安心上班。”张兵告诉记者，现在虽然家里帮忙把钱还清了，每天还是会接到各种贷款公司的电话，问需不需要贷款。

　　中国青少年研究中心青少年法律研究所所长郭开元认为，首先，无良的网络现金贷平台，使经济困难的大学生及其家庭雪上加霜，影响这些大学生的学习生活，甚至会妨碍大学生学业的顺利完成；部分大学生不敢告诉家人，独自承担债务，也会形成心理阴影，影响大学生对社会现实的判断，产生消极自责心理，甚至出现自杀自残等极端行为。

　　华南理工大学法学院副院长徐松林认为，近年来，“裸贷”、“培训贷”、现金贷瞄准学生、打工族，主要因为他们都属于弱势群体。一些无良的金融公司管理不规范，对贷款人审查不严，只要能赚到钱什么都敢干。

　　维权难是许多被现金贷坑害的大学生共同面临的困境。一些法律人士认为，现金贷的合同是精心设计的，一般法院不认可在贷款中扣服务费或者手续费，只以收到实际款项算本金，但很多贷款合同中服务费是第三方扣的，很难认定其违法。此外，违约金过重在法律条文中没有约定何为过重，一般是由法官自由裁量，只有在违约方主张违约金过重时，法官才会调整相关违约金的标准。

　　一些现金贷平台为了规避风险，只要借款一还完就不再显示服务费、逾期费的具体明细，让借款人难以举证维权。

　　张兵告诉记者，有些平台会明确标注月利息、日利息是多少，让人感觉很正规，利息也不高。但最后还款，细细算下来，却比标注的要高出很多。还有些平台还款记录也看起来很正规，借多少、还多少写得清清楚楚，利息也在央行规定范围之内。但实际上，“多出来的管理费或审核费，交易页面根本不会显示。”

　　有些APP也不会显示借款人缴纳了多少逾期费用。张兵出示了一张借款记录明细截图显示，他2017年11月9日申请一笔2000块的金额，借款30天，应还金额是2290元。他说他逾期了一天，实际还款接近2400元。但记录明细上并不显示他多付的那部分钱。

　　张兵的叔叔说：“我们也考虑通过法律途径维权。但是涉及的平台太多了，涉及的一笔笔借款也太多了。考虑到打官司的时间成本和诉讼成本，很难一一去维权。”

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