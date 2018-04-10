马云为什么看好井贤栋？还说他心怀星空脚踏实地……

21世纪经济报道 陶力 ,秦元舜 上海报道

在2007年的春天，抛下世界五百强企业，选择“空降”阿里巴巴的井贤栋或许不会料到，此后的十一年，自己将掌舵一家估值上千亿美元的互联网金融巨兽。

2016年10月16日，在蚂蚁金服成立两周年的年会上，时任蚂蚁金服董事长兼CEO的彭蕾将CEO的接力棒交给总裁井贤栋，预示着变革的开始。

今天上午，阿里巴巴董事局主席马云又向员工发出一封内部信，宣布蚂蚁金服董事长彭蕾正式卸任，由现任CEO井贤栋接替她的职位。井贤栋接过了彭蕾递来的接力棒，带领蚂蚁金服继续向前疾驰。

马云：他赢得了团队一致的认可。

井贤栋于2007年加入阿里巴巴，花名王安石，曾任支付宝CFO，2014年蚂蚁金服成立后出任COO。两年后，从彭蕾手中接下了蚂蚁金服CEO的接力棒，负责蚂蚁具体的业务战略规划和落地，在CEO任上，他确立了科技、责任、全球化三大战略。

理念上的一致，是井贤栋当初选择阿里巴巴的主要原因。“对于我和我所在的蚂蚁金服来说，判断成功的标准并非是金钱，而是是否帮助别人实现他们的梦想，让他们的生命更完整更有成就感。”在母校卡尔森管理学院演讲时，他曾表示，进入时并不知道阿里现在会成长到这个规模。阿里想要帮助别人的愿景对他而言是才是最重要的考量。

而有着愿景的同时，他也拥有与之相称的能力。执掌蚂蚁金服仅仅一年，井贤栋完成了两件改变中国金融格局的大事，一是推出“互联网推进器”计划，目前已与近400家金融机构建立了合作伙伴关系。二是指挥完成了蚂蚁金服的两轮共计65亿美元的私募融资，这是互联网历史上最大的两轮私募融资，帮助蚂蚁金服实现了质的飞跃。

对于井贤栋，马云给予了很高的评价，称他是理想主义、乐观主义和专业主义者的罕见结合。“他心怀星空，却能脚踏实地，能够看到未来，也能把握现在，他用自己对未来金融服务业的理解和信念，对蚂蚁的担当，赢得了团队一致的认可。”

在去年7月，由他担任“五新执行委员会”副主席。负责统筹阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟网络等阿里生态体系内的所有力量，建设新零售、新金融、新制造、新技术、新能源五大领域。在12月，他又负责起生态脱贫，推进蚂蚁森林计划，帮助贫困地区找到最好的产业发展模式。

井贤栋谈接棒：将全力以赴

在马云发出了内部信后，井贤栋随后表态，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海，我会全力以赴，向着蚂蚁的愿景和梦想，不畏困难，坚持创新，坚定前行。不辜负所有阿里人，包括蚂蚁小伙伴的期待和信任。未来的日子，希望能一直得到大家给我的指引、帮助和支持。

在接任时，井贤栋也感性的表示，“感谢Lucy(彭蕾)创立了今天的蚂蚁和今天蚂蚁发展的愿景和格局，让每一个蚂蚁人为之激情奋斗！“他称，彭蕾早已和其家人一样，并感恩人生中有这样一位导师，亲人，领路人。

在此前就职CEO的演讲上，井贤栋描绘了蚂蚁金服未来发展的蓝图。核心的落脚点在于全球化、信用和服务三大方面。他表示，未来10年将和合作伙伴一起服务全球20亿人；将全面升级小微金融服务，用数据能力做2000万小微企业的CFO。最重要的是，蚂蚁用大数据孵化了一套信用体系，并将继续完善它。井贤栋希望，这套体系能帮助全社会解决信用问题。

“今天中国不缺少一家金融机构，缺少的是一家专注于服务小微企业和消费者的机构，这是初心，我们会坚持初心，坚持创新，坚持用产品和服务，用技术来为小微企业和普通消费者带来更多的价值。”站在一个新起点的井贤栋，又会怎样实践自己的理念？值得拭目以待。