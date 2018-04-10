刘弘辞任乐视网董事会战略委员会委员 仍任副董事长

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

贾跃亭派系在乐视网继续撤退。

4月9日晚间，乐视网发布的董事会决议公告显示，公司近日收到刘弘辞去董事会战略委员会委员申请，刘弘辞职后，仍担任公司副董事长职务。

曾在中国国际广播电台度过七年记者生涯的刘弘，于2004年开始担任乐视网副总经理，跟随贾跃亭多年。

2016年11月，乐视体系资金链危机爆发，2017年7月，贾跃亭辞任乐视网董事长，远赴美国专心造车，融创系逐步接管乐视网，贾跃亭的过往旧部从乐视网撤出。

2017年10月，乐视网董事、总经理梁军和高级管理人员高飞、张旻翚、蒋晓琳、杨永强集体辞职。

2017年12月15日，乐视网宣布刘淑青为公司总经理，当天，乐视网另一则公告显示，刘弘因个人原因向公司申请辞去乐视网副总经理职务，辞职后仍担任公司董事会战略委员会委员及副董事长职务。

今年1月19日，酷派集团（02369.HK）公告显示，刘弘由执行董事及董事会主席的职位被调任为非执行董事

此次刘弘辞去董事会战略委员会委员，补缺的是乐视网新任董事长刘淑青。刘淑青是融创派驻至乐视网的高管。

乐视网公告显示，本次董事会选举刘淑青、张昭担任第三届董事会战略委员会委员，本次选举完成后，刘淑青、张昭、郑路共同组成第三届董事会战略委员会，其中刘淑青为主任委员。

张昭为乐视影业董事长，乐视影业在近日宣布更名乐创文娱，获得融创大力支持之下要进一步与乐视进行切割。郑路是融创方面提名的乐视网独立董事。

此外，董事会还选举刘淑青、王雷让担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员以及董事会审计委员会委员，与郑路共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会，刘淑青均为主任委员。王雷让是今年1月新任的乐视网独立董事，值得一提的是，在乐视网董事会提名王雷让为独立董事时，刘弘对该项议案投出的是弃权票，理由是对独立董事候选人了解有限。

当天，乐视网还发布了2018年一季度业绩预告，报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损3.07亿-3.12亿元。当天，乐视网董事会还审议通过了《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司增资计划的议案》，新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。