除了展示顶级朋友圈 博鳌论坛上的马云还说了什么？

博鳌亚洲论坛上，马云又一次展示了自己强大的朋友圈和深厚的演讲功力。

博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8日至11日在海南博鳌召开。昨日（4月9日）晚间，马云现身博鳌论坛年会晚宴。当晚出现的都是重量级嘉宾，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德、联合国前秘书长潘基文夫妇、香港特别行政区长官林郑月娥、中国央行前行长周小川、巴基斯坦前总理Shaukat Aziz、法国前总理Jean-Pierre Raffarin，以及博鳌亚洲论坛秘书长周文重等纷纷赴宴。

晚宴中，马云与拉加德展开对话。

“如果贸易停止了，战争就开始了”

对话开始，针对已经打响的中美贸易战争，马云发声要维护国际贸易秩序，他表示，贸易不仅仅是产品和商品，贸易要尊重大家的文化，没有人可以阻止全球化的脚步。马云说：

“如果规则不好的话我们要改善，但是不能够乱来。贸易是磋商，并不是讨价还价，所以我认为如果贸易停止了，战争就开始了，那这个世界就会停止发展。”

对于中美贸易，马云表示，在中美双方的贸易往来中，中国获取了收入，美国获取了利润，不可否认的是，世界上这两个最大的国家之间一定存在问题和分歧，但是：贸易战争绝不是解决问题的办法。

拉加德也同时指出，针对贸易争端，应该“遵循玩家们自己制订的规则，比如WTO组织。有任何问题，违反了相应的规则，都要由相应的争端解决机制来解决”。她还表示要理解目前的贸易争端，需要向历史学习，还举了一些例子来说明贸易的重要性：

在一战之前，闭关锁国带来过很多问题，而随后出现的全球化贸易，为世界带来了利好；在19世纪中期，极端贫穷的人口占世界人口的90%，而这个数据在今天只有10%左右。所以贸易是主要的改善因素之一，它让人们从贫穷中解决出来。

而2018年正值中国改革开放40周年，两人也谈到了改革开放的话题。

马云称在过去这40年中，中国的经济增长是个奇迹，世界有目共睹，诚然其中存在如污染等环境问题，但是中国确实在进步和转变。

马云说：“过去四十年，中国打开了市场，无论是国内和国际市场的开放；没有改革开放政策的话，就没有今天的我们。”他还表示，一个国家如果由有远见的领导人带领，那么这个国家就会有持续稳定的经济增长。

马云对中国未来的经济环境十分有信心，“我非常有信心，中国将会更加开放。在改革步入深水区之时，也面临很多挑战，要利用创新把挑战变成机遇。我确定未来中国一定会更加开放，因为我们在贸易中需要更多的进口。”

有趣的是，在2017年特朗普上任后，马云曾和其会面，称通过扩展在美国的业务，会为美国创造100万个就业岗位。而面对如今眼前的贸易摩擦，马云在晚宴上也对此前作出的“承诺”回应称：

如果中美有良好的贸易关系，两国可以一起为美国创造1000万就业，但如果中美贸易关系持续紧张，则有可能毁灭这上千万工作机会，这一承诺也将宣告无效。

“不能为这件事‘杀死’Facebook”

日前Facebook用户信息泄露事件还在持续发酵，美国国会也刚刚公布了扎克伯格为周三向众议院下属能源和商业委员会作证准备的证词。在本周，扎克伯格也即将出席美国国会的两次听证会。昨天马云在接受外媒采访时，最初不打算对此发表评论，但最后他还是说出了自己的看法：

“公司高管应为此负责，他们应该表态‘从现在开始我们将设法解决此事’。我不会发表有关Facebook的评论，但我要说，在15年前他们可能从来都不会想到会发生这种事情。

“它（Facebook）是个社交网络，有20亿人在用它，他们没能预料到的很多问题都发生了。现在是时候要解决这些问题了。我认为，这个问题终将会得到解决，而我们不应因为这种问题就‘杀死’这家公司。”

虽然很多事情并不能够得到预见，但马云也表示，现在解决问题的唯一原则就是尊重数据和隐私：“最重要的解决方案是：尊重数据，尊重安全，尊重隐私。。。。。。督促扎克伯格严肃对待Facebook问题。”

“不断学习是我们的希望”

针对马云和拉加德都关心的教育问题，马云也表示，几乎所有的外国的大型公司都在中国有较大业务，但是没有多少中国公司真正渗透进国外市场。

“但是，中国人在不断学习。”“英语老师”马云说，“在北京、上海甚至海口的街头，随便一个年轻人都能至少说20个英语单词，但在纽约、华盛顿或西雅图，没有几个年轻人会中文。不断学习是我们的希望。”

而就在这场对话中还有一个关于“英语学习”的小插曲：

可以说一口流利英文的马云，因为一个词语的“语法错误”被主持人当场纠正，马云虽然当场愣了两秒钟，但随后依然保持激昂的情绪继续发表意见。