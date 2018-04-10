今日头条、凤凰新闻、网易新闻、天天快报遭下架

今日头条、凤凰新闻、网易新闻、天天快报4款APP被下架

4款APP被下架 今日头条暂停下载3周

多家安卓商店已暂停下载今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报等APP；公司未对下架做出回应

4月9日，部分安卓商店已不能下载今日头条、天天快报等APP。 手机截屏图片来源：新京报

4月9日，几位应用分发渠道的知情人士向记者证实，已经接到主管部门的要求，在当天15：00之前下架四款新闻资讯类应用。这四款应用分别是今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报。从4月9日15：00起，“今日头条”将被暂停下载服务3个星期，“凤凰新闻”暂停下载2个星期，“网易新闻”暂停下载一个星期，“天天快报”暂停下载3天。

在监管部门对网络环境的净化力度不断加强的背景下，这已经是今日头条近两周之内，第三次被监管部门“处罚”。

4款APP已在安卓渠道下架

昨日下午有媒体爆出包括今日头条在内的4款APP将被下架的消息，这一时间点比主管部门要求下架的时间早了几个小时。

据知情人士向新京报记者透露，按照有关部门的要求，从4月9日15：00起，将暂停“今日头条”下载服务三个星期，暂停“凤凰新闻”下载服务两个星期，暂停“网易新闻”下载服务一个星期，暂停“天天快报”下载服务三天。从暂停下载的时间周期来看，今日头条受到的“惩罚”最为严重。

4月9日15：00过后，记者登录多款国内安卓应用商店查询发现，上述四款应用产品确实已经下架，但在苹果应用商店这些应用仍在提供下载。

记者实测后发现，对于4款产品下架的原因，腾讯应用宝给出的理由是“应主管机关要求，暂停下载服务”；Vivo应用商店则显示“因内部优化修改，修改完成后立即恢复下载”；OPPO应用商店显示“内容正在调整，暂不提供下载”；华为应用商店则完全搜索不到被要求下架的产品。

截至记者发稿时，凤凰网、腾讯向记者证实下架消息，而网易暂时不对外做出回应。

然而，在这一时间点上，今日头条官方却并未做出任何公开回应。不过一位今日头条技术部门工作人员表示，整改有头条体量大的原因，也有确实存在的问题。

易观数据显示，2018年2月，今日头条的用户活跃度是2.63亿，天天快报只有0.45亿、网易新闻为0.60亿、凤凰新闻为0.56亿。不仅如此，在四款同时下架的产品中，今日头条在过去8个月里，一直遥遥领先于竞争对手。

4月9日，部分安卓商店已不能下载今日头条、天天快报等APP。 手机截屏图片来源：新京报

网络空间管理加码

有业内人士称，此次下架或与自媒体整顿有关，后者通过上述渠道发布不实信息等内容已引起管理层注意。

事实上，过去一年多，有关部门对网络空间监管力度不断加强。2017年8月，国家网信办发布消息称，微信、新浪微博、百度贴吧因涉嫌违反《网络安全法》等法律法规，对其平台用户发布的法律法规禁止发布的信息未尽到管理义务，被立案调查。

2017年12月底，因持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，今日头条、凤凰新闻手机客户端被北京市网信办约谈，企业被责令立即停止违法违规行为，8个频道被暂停更新。

今年以来，知乎、快手等应用也陆续接到主管部门约谈的要求和应用下架的处罚。爱奇艺、bilibili等网站也遭遇政策监管下架了大量影视和动漫资源，网络自制内容更因打擦边球成为了重灾区。与此同时，互联网信息办公室还要求各类社交网站和客户端对用户公众账号发布的内容加强监测和管理。

国家网信办发言人姜军曾对外表态，网络空间不是法外之地，任何人不得利用网络传播违法信息。这成为当前监管最严格的政策红线。

图片来源：新京报

■ 焦点

今日头条两周遇三次监管

快速成长的烦恼

追溯今日头条的运营主体北京字节跳动科技有限公司的发展史可以发现，2012年5月、公司成立后两个月，内涵段子产品上线。从日后团队公开的数据来看，这个产品的日活用户仅为41万左右，用户人均使用时长只有9.7分钟，远远比不上今天的今日头条。

同年8月，今日头条APP发布。2016年底，今日头条披露，其日活用户数已经达到了7400万，用户人均使用时长已达到76分钟。2017年流传出的一份路演文件显示，截至2017年7月31日，日活跃用户数已经达到了1.2亿，数量倍数增长。

这个曾被认为腾讯新闻、网易新闻等客户端的雷同产品，随着通过“头条号”和补贴创作者的方式，打开自有内容的生产模式。而凭借今日头条的用户积累，该公司正在快速孵化多个内部应用，以此拉动用户人均使用时长的增长。

业内人士分析称，今日头条这个依靠分发内容和广告推荐算法引擎的公司已经带动了超过100个应用产品的发展，而从这家公司关键产品矩阵来看，已经几乎覆盖了文字、图片、视频等多个种类和垂直细分市场。

尽管张一鸣在面对采访时，认为用户高速增长下，平台的责任是克制，但他也承认“用户是需要一些沉迷的，我不认为打德州扑克、喝红酒和看八卦、视频有多大区别”。

2017年12月，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，针对今日头条持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，与负责人约谈，责令立即停止违法违规行为；要求今日头条的6个频道暂停更新24小时。在这之后，今日头条曾大规模招聘内容审核编辑。

多次触碰警铃

今日头条是新闻资讯类产品中用户活跃度最高的，从产品重要性来看，与其他三款产品不同，今日头条是字节跳动公司的最核心业务，其地位可类比腾讯公司的QQ和微信。

在一切保持缄默下，今日头条遭遇了严厉的“处罚”，核心应用“今日头条”暂停下载服务3周。目前该公司并没有公开对造成的损失做出回应。

这并不是今日头条第一次触碰到政策红线。仅在最近的两个星期内，今日头条先后遭遇了北京工商行政管理局海淀分局的罚金和广电总局的约谈。

3月30日，北京市工商行政管理局海淀分局对今日头条做出行政处罚，没收广告费约23.6万元，并处广告费用3倍的罚款，共计罚没约94.4万元。这成为该公司成立以来最大的一笔罚款，但该处罚尚未公开原因。2017年，今日头条曾先后三次被该分局处罚，原因是缺失对广告商品审查。

4月4日，广电总局对今日头条主要负责人进行了约谈，并要求全面整改。广电总局要求全面清查库存节目，对网站上的低俗、暴力、血腥、色情、有害问题节目要立即下线；并追究相关人员责任。广电总局称，将视网站的整改效果，依法采取进一步处置措施。

4月6日，今日头条方面发布通报称，旗下火山小视频、西瓜视频等短视频平台共计下架问题视频万余条，重置封禁问题账户4000多个，已经落实多项整改举措，并在视频社区大力推荐社会正能量内容。

新京报记者 梁辰

新京报记者白金蕾对本文亦有贡献