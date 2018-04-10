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Facebook推出数据滥用悬赏计划 最高奖励4万美元

Facebook推出数据滥用悬赏计划 最高奖励4万美元
2018年04月10日 23:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月10日晚间消息，为了避免近期曝光的用户信息泄露事件再度上演，Facebook今日推出了一项悬赏计划：如果用户在Facebook平台上发现重大数据泄露情况，最高可获得4万美元奖金。

　　根据该计划，如果人们在Facebook平台上发现数据被滥用的情况，则将获得Facebook的奖励。奖励最低金额为500美元，最高可达到40000万美元。到目前为止，这项悬赏计划在行业内尚属首次。

　　要想获得Facebook的奖励，所发现的信息滥用案件至少要影响到10000名Facebook用户，并要展示用户数据是如何被滥用的。而且，Facebook之前并未意识到这些问题。

　　Facebook首席安全官亚力克斯·斯塔莫斯(Alex Stamos)称：“这将帮助我们发现可能存在的数据滥用情况，并及时采取相应的措施。”

　　当前，Facebook的“漏洞悬赏”团队拥有10名员工，但Facebook计划为该团队招募更多人员，以便将来调查一些重大的数据滥用情况或安全漏洞。

　　在用户信息泄漏事件曝光后，Facebook上个月曾表示，有意推出悬赏计划，以帮助公司发现更多潜在问题。(李明)

Facebook奖励数据
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