蒋锡培:三五年内无人驾驶汽车将遍及全球 人人买得起

新浪财经讯 4月10日消息，博鳌亚洲论坛4月8日-4月11日在海南召开。远东控股集团董事局主席蒋锡培接受新浪财经专访时，展望未来新能源汽车的未来时，他预测，三五年内，智能汽车、无人驾驶汽车将遍及全球。

远东目前已经在布局新能源汽车。不久前的2017年2月18日，远东控股集团旗下远东智慧能源股份有限公司与底特律电动汽车控股份有限公司、中国宜兴环保科技工业园发展总公司正式签约，在江苏宜兴合资组建帝特律电动汽车有限公司，进行电动汽车整车、零部件和相关技术的研发、制造、销售。

对于智能汽车的未来，蒋锡培的展望特别美好：“今后我们的汽车不光是地上跑，还要空中飞。”

在蒋锡培看来，智能汽车肯定是未来的发展方向，因为“无论是环境也好，能源也好，新的技术出来，特别是出于安全的考量，它能够无人驾驶，能源消耗更少等等，这都是美好的东西，是大家都希望的。所以这一定是一个方向和趋势，而且很多的技术已经很成熟了。我相信在这两三年、三五年内，智能汽车、无人驾驶汽车会越来越多，遍及全球。”

目前，国内市场和舆论环境对无人驾驶技术仍然处于半信半疑的态度，尤其是对于无人驾驶汽车的应用、量产和商业化。三五年的时间就够了吗？蒋锡培认为，完全可以做到。

“其实相关的技术等等已经沉淀很多年了，你看无人飞机都已经多少年了，无人汽车有什么不可能的呢？”他笑称，它就是一个飞行器，而且是家家都能买得起的飞行器。而且它的体验度等等是很高的，安全系数也很高，比人自己驾驶更安全。同时，也减轻了公路的压力，高铁的压力等等，空间无限大，你就不用去建这么多高速公路、高速铁路等等。”他解释道。

如何在保证智能汽车质量的同时，把成本压下来？

蒋锡培认为，当产品尚未批量生产的时候，它的研发成本相对比较高，但是当它能够大规模、现代化地生产以后，成本立马就可以下来了。相信今后人人买得起，至少家家买得起。

按照家家都买得起的水平，他对一辆中等水平的无人驾驶汽车的预期售价是多少？

蒋锡培回答说：“如果是中高端的品牌，50万、100万、200万都可以买。便宜点的，10万、20万都可以买到。”（新浪财经 徐雯）